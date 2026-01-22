Još jedna željeznička nesreća u Španjolskoj, ima ozlijeđenih

Prigradski vlak udario je u građevinsku dizalicu na jugoistoku Španjolske, pri čemu je zasad neutvrđen broj ljudi zadobio lakše ozljede, priopćile su u četvrtak regionalne hitne službe.

"Vlak se nije prevrnuo ni iskočio iz tračnica", izjavio je glasnogovornik hitnih službi u jugoistočnoj regiji Murciji za Reuters.

U trenutku nesreće u vlaku je bilo 16 putnika.

Nesreća se dogodila u blizini Cartagene, u regiji Murcia, samo nekoliko dana nakon smrtonosnog sudara brzog vlaka u južnoj Andaluziji u nedjelju, u kojem su poginule najmanje 43 osobe, te još dviju željezničkih nesreća zabilježenih u Kataloniji u utorak.

Španjolski upravitelj željezničke infrastrukture Adif objavio je na platformi X da je promet na toj pruzi prekinut, nije naveo dodatne pojedinosti o okolnostima incidenta, javlja Reuters.