Američki helikopteri Apache i Seahawk uništili šest iranskih jurišnih brodova u Hormuškom tjesnacu

Helikopteri američke mornarice i kopnenih snaga uništili su šest iranskih brzih jurišnih brodova u Hormuškom tjesnacu u ponedjeljak, nakon što su ih američke snage procijenile kao prijetnju trgovačkom brodovlju, priopćilo je Središnje zapovjedništvo američkih snaga (CENTCOM).

Američki admiral Brad Cooper, zapovjednik CENTCOM-a, rekao je da su u operaciji neutraliziranja iranskih jurišnih brodova korišteni helikopteri MH-60S Seahawk i AH-64 Apache.

"Imamo ogromnu količinu sposobnosti i vatrene moći, koncentrirane u i oko Hormuškog tjesnaca, uključujući helikoptere AH-64 Apache i MH-60 Seahawk, koji su upravo jutros korišteni za uništavanje šest iranskih malih brodova, koji su prijetili trgovačkom brodovlju“, rekao je admiral, a prenosi portal The War Zone.

Iran je prethodno lansirao krstareće rakete, bespilotne letjelice i male brodove usmjerene na američke brodove, no nijedan američki brod nije pogođen u tim napadima.

"Krstareće rakete bile su usmjerene i na brodove američke mornarice, ali ponajviše na trgovačke brodove. Obrambeno smo štitili i sebe i, u skladu s našom obvezom, štitili smo sve te trgovačke brodove", objasnio je Cooper.

"Bili smo suočeni s lansiranjima dronova prema trgovačkim brodovima i sve je to obranjeno u skladu s našom obvezom. Potom su svi mali brodovi bili usmjereni na trgovačke brodove i svi su potopljeni Apache i Seahawk helikopterima", dodao je Cooper.

Dodatni operativni detalji nisu objavljeni, no poznato je da su helikopteri provodili naoružane ophodnje te su bili opremljeni navođenim raketama AGM-114 Hellfire.

Dan ranije, predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je inicijativu pod nazivom "Projekt Sloboda", usmjerenu na potporu prolasku trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac.

CENTCOM je priopćio da je Iran ometao operacije te su za napade okrivili Islamsku revolucionarnu gardu (IRGC).

"Porazili smo svaku od tih prijetnji kliničkom primjenom obrambenog naoružanja", izjavio je na kraju američki admiral.