VIDEO/FOTO "Projekt Sloboda": Pokrenuta velika operacija, SAD i Iran otvorili vatru u tjesnacu

Požar na brodu u Hormuškom tjesnacu ugašen Na brodu pod južnokorejskom zastavom u Hormuškom tjesnacu izbio je požar u ponedjeljak, a Južna Koreja u međuvremenu je objavila da je požar u potpunosti ugašen i da nitko od 24 člana posade nije ozlijeđen. Ministarstvo vanjskih poslova u Seulu priopćilo je da će nadležne službe naknadno istražiti uzrok požara: "Točan uzrok nesreće utvrdit će se nakon što brod bude otegljen i procijeni se šteta."

IDF: Izraelske snage meta napada Hezbolaha Izraelska vojska objavila je da su njihove snage u posljednjih nekoliko sati dvaput bile na meti Hezbolaha. Tvrde da je proiranska militantna skupina ispalila više minobacačkih granata prema području u južnom Libanonu gdje djeluju vojnici IDF-a. Zasad nema izvještaja o ozlijeđenima.

Iran ispalio rakete na američke ratne brodove Iran je ispalio dvije rakete na brod američke mornarice u ponedjeljak nakon što je pokušao proći kroz Hormuški tjesnac. Američki brod je bio meta iranskog raketnog napada nakon što je ignorirao upozorenje pomorskih snaga Revolucionarne garde Irana. Brod je, tvrde, pogođen i primoran je povući se i napustiti to područje.

Trump odbio odgovoriti Američki predsjednik Donald Trump odbio je reći ostaje li na snazi ​​američko primirje s Iranom nakon što su obje strane ustvrdile da su pucale u Hormuškom tjesnacu. Trump je gostujući u emisiji The Hugh Hewitt Show na pitanje je li pauza u neprijateljstvima sada gotova i hoće li se napadi nastaviti odvratio: "Pa, to vam ne mogu reći." "Kad bih odgovorio na to pitanje, rekli biste da ovaj čovjek nije dovoljno pametan da bude predsjednik", dodao je.

Napad dronom izazvao požar Ujedinjeni Arapski Emirati, bliski saveznik SAD-a, objavili su da je njihova protuzračna obrana presrela 19 iranskih projektila i dronova. U napadu dronom izbio je i veliki požar u naftnoj zoni Fujairah, pri čemu su ozlijeđena trojica indijskih državljana.

"Ovo je prvi korak" Brodarska kompanija Maersk objavila je da je Alliance Fairfax, brod za prijevoz vozila pod američkom zastavom kojim upravlja njezina podružnica Farrell Lines, u ponedjeljak izašao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac u pratnji američkih vojnih snaga.

Višeslojni obrambeni aranžman" Američka operacija nadilazi tradicionalnu misiju pratnje, rekao je načelnik Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM), admiral Brad Cooper i dodao da je riječ o višeslojnom obrambenom aranžmanu koji uključuje brodove, helikoptere, zrakoplove, pa čak i elektroničko ratovanje: "Tijekom posljednjih 12 sati kontaktirali smo desetke brodova i brodarskih tvrtki kako bismo potaknuli promet kroz tjesnac."

Započela operacija deblokiranja Hormuza Operacija deblokiranja Hormuškog tjesnaca započela je čišćenjem puta od iranskih mina, a SAD je zatim kao dokaz da je ruta sigurna poslao svoja dva komercijalna broda. No, Iranska revolucionarna garda tvrdi da nijedan komercijalni brod nije prošao kroz tjesnac u posljednjih nekoliko sati te da su američke tvrdnje lažne. Iranski državni mediji također su demantirali izvješća da su Sjedinjene Države potopile iranske brodove.

Primirje (više nije) na snazi? Američka je vojska objavila da je uništila šest manjih iranskih brodova te presrela krstareće rakete i dronove koje je ispalio Teheran u pokušaju da spriječi američke napore za deblokadu Hormuškog tjesnaca. Načelnik Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM), admiral Brad Cooper odbio je komentirati je li primirje započeto 8. travnja i dalje na snazi. Savjetovao je iranskim snagama da se drže dalje od američke vojske tijekom operacije u kojoj sudjeluje 15.000 američkih vojnika, razarači, više od stotinu zrakoplova te podvodna sredstva. No, priznao je da postoje kontinuirani napori Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) da "omete" Trumpovu operaciju: "Lansirali su više krstarećih raketa, dronova i malih brodova na brodove koje štitimo. Uništili smo svaku od tih prijetnji primjenom obrambenog streljiva."