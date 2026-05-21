VIDEO Trump sprema novu intervenciju? Američka flota prevođena nosačem Nimitz stigla na Karibe

Američki nosač zrakoplova USS Nimitz s pratećom flotom stigao je u Karipsko more kao dio pojačanog pritiska administracije predsjednika Donald Trump na Kubu, javljaju američki mediji.

Riječ je o udarnoj skupini Carrier Strike Group, koju predvodi nosač USS Nimitz, a u sastavu se nalaze razarači, borbeni avioni F/A-18 Super Hornet i vojni helikopteri. Američko Južno zapovjedništvo poručilo je da raspoređivanje predstavlja demonstraciju "vojne spremnosti i strateške nadmoći".

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group!



The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026

Dolazak američke mornarice poklopio se s objavom optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raúla Castra. Američke vlasti terete ga za urotu, ubojstva američkih državljana i rušenje civilnih zrakoplova povezanih s incidentom iz 1996. godine, kada su kubanski MiG-ovi srušili dvije letjelice organizacije Brothers to the Rescue.

Američki državni tajnik Marco Rubio istodobno je Kubancima poslao poruku o mogućem "novom odnosu" između SAD-a i kubanskog naroda.

Trump je ipak pokušao smiriti nagađanja o mogućoj vojnoj intervenciji.

"Neće biti eskalacije", rekao je američki predsjednik komentirajući dolazak nosača i nove poteze prema Havani.

Kuba se već mjesecima suočava s ozbiljnom gospodarskom i energetskom krizom, dok Washington posljednjih tjedana pojačava politički, pravni i vojni pritisak na komunistički režim.

Osim USS Nimitza, u Karibima posljednjih mjeseci djeluju i drugi američki ratni brodovi, uključujući USS Iwo Jima i USS Lake Erie, piše New York Post.

Analitičari upozoravaju da bi jačanje američke vojne prisutnosti moglo dodatno destabilizirati odnose SAD-a s državama Latinske Amerike i Kariba, posebno u kontekstu šire operacije "Southern Spear", kojom Washington službeno cilja krijumčarske i narkokartelske mreže u regiji.