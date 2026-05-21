VIDEO Trump sprema novu intervenciju? Američka flota prevođena nosačem Nimitz stigla na Karibe

Američki nosač zrakoplova USS Nimitz s pratećom flotom stigao je u Karipsko more kao dio pojačanog pritiska administracije predsjednika Donald Trump na Kubu, javljaju američki mediji.
Riječ je o udarnoj skupini Carrier Strike Group, koju predvodi nosač USS Nimitz, a u sastavu se nalaze razarači, borbeni avioni F/A-18 Super Hornet i vojni helikopteri. Američko Južno zapovjedništvo poručilo je da raspoređivanje predstavlja demonstraciju "vojne spremnosti i strateške nadmoći".
Dolazak američke mornarice poklopio se s objavom optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raúla Castra. Američke vlasti terete ga za urotu, ubojstva američkih državljana i rušenje civilnih zrakoplova povezanih s incidentom iz 1996. godine, kada su kubanski MiG-ovi srušili dvije letjelice organizacije Brothers to the Rescue.
Američki državni tajnik Marco Rubio istodobno je Kubancima poslao poruku o mogućem "novom odnosu" između SAD-a i kubanskog naroda.
Trump je ipak pokušao smiriti nagađanja o mogućoj vojnoj intervenciji.
"Neće biti eskalacije", rekao je američki predsjednik komentirajući dolazak nosača i nove poteze prema Havani.
Kuba se već mjesecima suočava s ozbiljnom gospodarskom i energetskom krizom, dok Washington posljednjih tjedana pojačava politički, pravni i vojni pritisak na komunistički režim.
Osim USS Nimitza, u Karibima posljednjih mjeseci djeluju i drugi američki ratni brodovi, uključujući USS Iwo Jima i USS Lake Erie, piše New York Post.
Analitičari upozoravaju da bi jačanje američke vojne prisutnosti moglo dodatno destabilizirati odnose SAD-a s državama Latinske Amerike i Kariba, posebno u kontekstu šire operacije "Southern Spear", kojom Washington službeno cilja krijumčarske i narkokartelske mreže u regiji.