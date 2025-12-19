Heroju koji je spriječio pokolj na plaži uručen milijunski ček: "Jesam li ja to zaslužio?"

Ahmed Al Ahmed, koji je tijekom terorističkog napada na plaži Bondi razoružao napadača, u bolnici je primio ček u iznosu od 2,5 milijuna dolara prikupljenih donacija ljudi iz cijelog svijeta.

Na dirljivoj snimci zabilježen je trenutak kada je 42-godišnji Al Ahmed doznao da je više od 43.000 ljudi doniralo novac kako bi mu odalo priznanje za hrabrost. Kada mu je uručen ček, Al-Ahmed je upitao: Jesam li ja to zaslužio?" "Svaki cent", odgovorio je muškarac koji mu je predao ček.

This is the moment that hero Ahmed Al Ahmed was told that people around the world raised 2.5M Australian dollars for him.



His message to the people who donated is heartwarming. pic.twitter.com/XxfrjbzgrN — Mukhtar (@I_amMukhtar) December 18, 2025

Nakon što su ga pitali što bi poručio desecima tisuća ljudi koji su donirali, Al-Ahmed je iz bolničkog kreveta poslao poruku mira i zajedništva. "Stojmo jedni uz druge, svi ljudi, ostavimo sve loše iza sebe i spašavajmo živote", rekao je. "Kada sam spašavao ljude, radio sam to iz srca."

Korisnici društvenih mreža pohvalili su njegovu hrabrost, a dio ih je istaknuo i da pomoć trebaju dobiti obitelji drugih žrtava i heroja koji su stradali pokušavajući zaustaviti napad, piše Daily Mail.

U masovnoj pucnjavi koja se dogodila u nedjelju navečer ubijeno je 15 nedužnih ljudi, među njima i desetogodišnja djevojčica, dok su deseci osoba teško ozlijeđeni. Napad se dogodio tijekom manifestacije kojom se obilježavao prvi dan židovskog blagdana Hanuke.

Prisjećajući se trenutaka prije napada, Al Ahmed je rekao da je atmosfera bila radosna. "Bio je to lijep dan, svi su uživali, slavili sa svojom djecom, ženama, muškarcima, tinejdžerima", rekao je.

Al Ahmed je otac dviju djevojčica i vlasnik kioska u Sutherlandu. Proglašen je nacionalnim herojem nakon što su se pojavile snimke na kojima se vidi kako se sleđa približio starijem napadaču i oduzeo mu pušku.

Akcija prikupljanja novca izazvala je snažan odaziv diljem svijeta. Među donatorima je i američki milijarder Bill Ackman, koji je uplatio maksimalnih 99.999 dolara. Ukupno je na provjerenim GoFundMe kampanjama nakon napada prikupljeno oko pet milijuna dolara.

Dio novca namijenjen je i obiteljima drugih žrtava i heroja. Gotovo 800.000 dolara prikupljeno je za obitelj desetogodišnje Matilde, dok je više od 650.000 dolara donirano obiteljima Sofije i Borisa Gurmana, koji su poginuli pokušavajući zaustaviti napad. Donacije za obitelj ubijenog rabina Elija Schlangera premašile su 360.000 dolara.

Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns nazvao je Al Ahmeda "pravim herojem iz stvarnog života" nakon što ga je posjetio u bolnici. Zahvale mu je prenijela i guvernerka Australije u ime australske javnosti i kralja Charlesa i dodala da će vrlo vjerojatno primiti službeno priznanje za hrabrost.

Stariji napadač Sajid Akram (50) ubijen je na mjestu događaja u policijskoj intervenciji, dok je njegov sin Naveed Akram (24) prevezen u bolnicu s teškim ozljedama. Nakon što je dva dana proveo u komi, protiv njega su podignute optužnice.