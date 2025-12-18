Najmoderniji helikopteri u Hrvatskoj u akciji: Evo gdje će završiti prva dva primjerka

Najmoderniji helikopteri u Hrvatskoj u akciji. Na dispoziciji za spašavanje na nepristupačnim terenima olakšat će svaku akciju HGSS-u.

S njim će se odrađivati prijevoz unesrećene osobe.



"Ovo su trenutno najopremljeniji helikopteri u Hrvatskoj. Ono što su nam prvi letovi pokazali da je helikopter iznimno snažan u uvjetima velikih nadmorskih visina, a to je ono što je najvažnije za ovu misiju", objašnjava Alen Sambolec pomoćnik zapovjednika ATJ Lučko.



Traganje i spašavanje, hitni medicinski letovi. Bilo dan ili noć - njima je svejedno.



"Uz korištenje night visiona mi praktički noću letimo kao i danju. Što uz uz kombinaciju s termovizijskom kamerom omogućava nam traganje za osobama i po noći u planinskom području", kaže Sambolec.



Dva helikoptera "teška" su više od 36 milijuna eura, većinom europskog novca. Jedan ostaje Zagrebu, drugi leti za Dubrovnik, a očekuju i trećeg. Ovi helikopteri lete u svim vremenskim uvjetima, postižu brzinu i do 260 km/h.

Više od 160 pripadnika HGSS-a obučeno je za traganje i spašavanje. I za njih je ovo promjena. Kakva, pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Anje Perković.