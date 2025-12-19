Obavijesti Foto Video Pretražite
15 SATI RASPRAVE

Nakon maratonskih pregovora Europska unija postigla dogovor o Ukrajini!

Piše I. B., 19. prosinca 2025. @ 06:16 komentari
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Foto: Afp
U planu ne sudjeluju tri zemlje koje se protive daljnjem financiranju Ukrajine.
  1. Tučnjava u albanskom parlamentu
    Eskalirao sukob

    Kaos u parlamentu: Oporba se sukobila s osiguranjem, ubacili baklje i dimne bombe
  2. Ilustracija
    rok do nove godine

    Traži se dobitnik milijunskog iznosa na lutriji
  3. Požar zrakoplova, screenshot
    ZAPALIO SE

    Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
Rusi nastavili granatirati Odesu, pogođena opskrba strujom
UDARI NA INFRANSTRUKTURU
Maja Šuput, Bloom i Saša Kopljar na koncertu ''Želim život''
posebna večer
Kristin Cabot s Coldplayjevog koncerta dala intervju
"platila sam cijenu"
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
''Izopćenik si ako...''
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Važno!
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Kava i upala mjehura: Jedan gutljaj može biti dovoljan da pokrene simptome?
Istina koju ne želite čuti, ali morate
Dosadilo im čišćenje snijega i leda sa stepenica, pogledajte jednostavno rješenje kojim su oduševili internet
Što kažete?
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Uljepšalo im dan
Kitovi opkolili brod, pogledajte veličanstveni prizor od kojeg zastaje dah
Čarobna priroda
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka
Promjena pristupa
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
U avionskoj nesreći poginuo NASCAR vozač Greg Biffle
Istraga još traje
Zrinjski izborio plasman u nokaut-fazu Konferencijske lige
Što je ovo bilo?
Allegri ostavio Modrića na klupi pa platio porazom: Napoli rutinski do finala Superkupa
Kockao se
MasterChef: MasterChef kuhinju večeras će preplaviti emocije - bit će smijeha i suza!
LIJEPO!
MasterChef: Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
ŽALOSNO
U dobru i zlu: Žuri mu se, a ona ga zadržava – kad bi joj barem mogao reći istinu
U DOBRU I ZLU
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne boje suočavanja s istinom
15 pitanja
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima konačno u Zagrebu
Focaccina
U Gorskom kotaru: Crna planinska koliba za ljubitelje svježeg zraka, osame i malih luksuza
Black Cabin Lokve
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
HEP priprema tri natječaja teška 90 milijuna eura plus PDV. Transformatori i 8800 kilometara kabela
dvogodišnji posao
Severina u oversized sakou, cvjetnoj suknji i smeđim čizmama
Savršen spoj
Recept za keksiće s malinama
Keksići za Božić
Milanka Opačić na koncertu Želim život
Koncert Želim život
