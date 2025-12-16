VIDEO Objavljena snimka još jedne herojske reakcije: Muškarac i žena potrčali prema napadaču i oteli mu oružje

Nakon što se proširila vijest o hrabroj reakcija Ahmeda Al Ahmeda tijekom terorističkog napada na plaži Bondi u australskom gradu Sydneyju, na društvenim mrežama pojavila se snimka drugog heroja.

Na snimci koju je zabilježila kamera u automobilu vidi se muškarac u ljubičastoj majici koji je potrčao prema Sajidu Naveedu i oteo mu oružje dok je u blizini stajala žena. Kasnije je njihova obitelj potvrdila da se radi o Borisu (69) i Sofiji Gurman (61).

Na cjelovitoj snimci napada vidi se da se Sajid nekoliko trenutaka kasnije vratio i pucao u njihovu smjeru. Na snimkama drona koje su nastale kasnije vide se dva tijela koja leže na mjestu događaja i pretpostavlja se da se radi o muškarcu i ženi koji su se sukobili s napadačem

Policija ih zasad nije javno identificirala, ali je australski ABC razgovarao sa svjedokinjom događaja.

"U takvim trenucima ljudi ili bježe ili se bore, a on se borio i želio je zaštititi druge. Mogao je pobjeći, kao što su to drugi ljudi učinili, ali je otrčao prema njemu znajući da su meci ispaljeni", ispričala je pod uvjetom anonimnosti.

"Bio je heroj i važno je da njegova obitelj zna kako se to dogodilo, da je bio hrabar čovjek", dodala je.

U izjavi za Sydney Morning Herald oglasila se i obitelj ubijenih.

"Slomljena srca tugujemo zbog iznenadnog i besmislenog gubitka naših voljenih Borisa i Sofije Gurman. Bili su u braku 34 godine, a njihova 35. godišnjica braka trebala je biti obilježena u siječnju. Radovali smo se proslavi Sofijinog 62. rođendana u srijedu, 17. prosinca", stoji u izjavi koji su je prenio Guardian.

BREAKING: New dashcam footage reveals that an elderly Australian hero and his wife almost managed to stop the Bondi Massacre before it even began.



They saw the jihadist death squad jump out of a car draped with an ISIS flag and immediately attempted to tackle the gun men.



The… pic.twitter.com/2moVt1P9zc — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) December 16, 2025

U napadu koji su u nedjelju izveli otac i sin Sajid i Naveed Akram ubijeno je 15 osoba. Australski premijer Anthony Albanese rekao je da si bili motivirani ideologijom islamske države.

Sajid je ubijen u okršaju s policijom, a njegov sin Naveed je u bolnici. Zbog teških ozljeda završio je u komi, ali su australski mediji izvijestili da se iz nje probudio.