U jedan ujutro objavljeno je upozorenje iz Kremlja, čelnici EU-a bili su usred summita: "Svi koji su donosili odluke..."

Oduzimanje ruske imovine neće ostati nekažnjeno za njezine nalogodavce i počinitelje, a Moskva će koristiti sve dostupne mehanizme međunarodnog prava kako bi ih kaznila, upozorio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Više smo puta rekli da sve radnje povezane s eksproprijacijom ruske imovine neće ostati bez odgovora. Svi koji su donosili odluke – kolektivno ili pojedinačno – kao i oni koji su ih provodili, snosit će odgovornost. U tu svrhu bit će korišteni svi mogući pravni mehanizmi", rekao je.

Tu je vijest u jedan sat ujutro objavila ruska državna novinska agencija TASS, a stigla je u trenutku dok su u Bruxellesu trajali pregovori europskih čelnika o mogućnostima financiranja Ukrajine, među kojima je bila i opcija korištenja zamrznute ruske imovine.

Podsjećamo, nakon 15 sati intenzivnih pregovora na summitu u Bruxellesu, postignut je dogovor o zajmu Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura koji će se financirati zajedničkim zaduživanjem država članica.

Summit je ipak završio bez dogovora o korištenju zamrznute ruske državne imovine. Europska komisija i Berlin tjednima su pritiskali države članice da prihvate prijedlog prema kojem bi se do 210 milijardi eura zamrznute ruske državne imovine iskoristilo za financiranje Ukrajine.

Belgija se snažno protivila toj ideji i upozoravala na rizike za svoju financijsku stabilnost s obzirom na to da se najveći dio zamrznute ruske imovine u Europi nalazi u instituciji Euroclear, registriranoj upravo u toj zemlji.

Objava o postignutom dogovoru stigla je oko tri sata ujutro.