Kobna noć u Slavoniji: Izbio požar u obiteljskoj kući, muškarac izgubio život

U Markovcu Našičkom u četvrtak navečer izbio je požar u obiteljskoj kući, pri čemu je jedna osoba poginula.

Požar su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Našice, koji su iz kuće iznijeli 44-godišnjaka u besvjesnom stanju, no unatoč naporima hitnog medicinskog tima, muškarac je ubrzo preminuo.



U trenutku izbijanja požara u kući se od ukućana nalazio i 42-godišnjak, koji nije ozlijeđen.



Očevid je u tijeku, a tijelo je po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija, potvrdila je PU osječko-baranjska.