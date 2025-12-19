FOTO Policija otkrila ekološku bombu! Na ogromnom području iskrcali tone opasnog otpada, jednog su uhvatili...

Policija je u blizini Lončarevog naselja kod Podturna otkrila nezakonita odlagališta velike količine azbestnog otpada na dvjema odvojenim lokacijama.

Na prvoj lokaciji, na čestici u vlasništvu Općine Podturen i Republike Hrvatske, na površini od oko 900 kvadrata nepoznati počinitelji protuzakonito su odložili između 50 i 60 tona opasnog građevinskog otpada. Riječ je o uglavnom salonitnim pločama koje sadrže azbest, priopćila je međimurska policija.

Druga lokacija nalazi se oko 800 metara dalje, u smjeru naselja Ferketinec, u poljskom predjelu zvanom Mursko oko, koji je dio zaštićenog krajobraza Regionalnog parka Mura – Drava.

Na tom području, veličine oko 140 kvadrata, također je pronađen protuzakonito odbačen opasni građevinski materijal koji sadrži azbest.

Nezakonito odlagalište salonitnih ploča Foto: Policijska uprava međimurska

Kriminalističkim istraživanjem policija sumnjiči 30-godišnjeg hrvatskog državljanina da je tijekom 2025. godine u više navrata s područja Slovenije na lokaciju kod Lončarevog naselja nezakonito dovezao i odložio oko 10 tona azbestnog otpada.

Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom, a istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti i drugi počinitelji.