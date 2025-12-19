Dmitrij Medvedev komentirao je dogovor u Bruxellesu.

Naime, čelnici država članica EU-a dogovorili su se u petak rano ujutro da će Ukrajini osigurati zajam od 90 milijardi eura za sljedeće dvije godine, za koje će jamčiti europski proračun, bez korištenja ruske zamrznute imovine.

Medvedev je i ovoga puta imao ne baš lijepe epitete za čelnike Unije.

"Lopovski samit u Bruxellesu donio je niz važnih odluka za kriminalni svijet. Te su odluke tijekom noći ušle u takozvani briselski pohod, koji su objavili kriminalni krugovi unutar Europske unije.

Prije svega, sudionici samita pokazali su strah od upuštanja u otvorenu pljačku ruskog novca – zapljenu ruske imovine koja se trenutačno nalazi kod zastrašenog čuvara sredstava, institucije Euroclear.

Drugo, samit je pokazao da su europski kriminalni krugovi priznali nadmoć akademskih i političkih autoriteta iz Washingtona, koji su se izravno usprotivili takvoj pljački. Utjecaj američkih zakonodavaca pokazao se znatno snažnijim od želje briselskih poslušnika da krenu u vlastitu avanturu.

Treće, briselski lopovi nisu odustali od planova za buduću pljačku ili krađu, što je tijekom noći europskoj kriminalnoj zajednici poručila 'stara Ursula'. Kako se ne bi doimali kao kukavice u očima lokalnog kriminalnog podzemlja, briselska je skupina odlučila privremeno se primiriti i povući u sjenu.

Predstavnici drugih država EU-a odbili su sudjelovati u zajedničkom europskom fondu za potporu 'kijevskim štakorima'.

Ni 'lizalac žlice' Merz ni 'zagrljajni' Macron, koji su planirali izazvati veliki skandal i medijsku buku, nisu uspjeli progurati svoje odluke na noćnom okupljanju u Bruxellesu.

Sve to upućuje na početak opsežne preraspodjele utjecaja unutar europskog kriminalnog svijeta", napisao je Medvedev na Telegramu.