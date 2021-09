Tko je htio, u srijedu je kavu mogao popiti, recimo, za šankom i to u zatvorenom dijelu kafića. Ugostitelji zadovoljni, ali ipak sa strepnjom iščekuju zimu. Jer tada na otvorene terase - ne mogu previše računati.

Ekipe Dnevnika Nove TV prošle su Hrvatsku uzduž i poprijeko, provele cijeli dan s ugostiteljima pa i onima koji su u srijedu prvi put nakon devet mjeseci otvorili svoje lokale.

U jednom kultnom pulskom kafiću kava je zamirisala prvi put nakon dugih devet mjeseci. "Danas kad sam otvorio vrata, nekako me stvarno razveselilo. Ipak sam 27 godina u ovom baru", kazao je ugostitelj Mirko Mocko.

Malo je onih koji nemaju terasu uopće uspjelo preživjeti. A onaj tko je i uspio - korona ga je bacila na financijski respirator.

"Ova korona nas je, mene osobno, unazadila barem dvije godine. Skupilo se računa. Ja ću sad morat barem dvije godine nešto raditi, potegnut još i više da sve to vratim", kaže Mocko.

Maska na licu sve do stola

Teško je vratiti i sve goste u zatvoreni prostor. U Zagrebu se kava danas ispijala uglavnom na terasama. Za svakog gosta ugostitelj mora osigurati četiri metra četvorna i redovito prozračivati prostor.



Pri ulasku u zatvoreni dio kafića morate dezinficirati ruke, maska se nosi sve do stola. Možete je skinuti tek kad sjednete. Za šankom ne smijete stajati, ali zato možete sjediti.

"Kad imate stol, stolicu, onda na takav način možete kontrolirati koliko osoba vam može zaista biti unutar objekta. Tako da, ukoliko nemate dovoljno stolica, onda znači da se ne može biti unutar tog objekta", objasnila je dr. Zvjezdana Lovrić Makarić, epidemiologinja iz HZJZ-a.



A baš tamo su i neki Osječani htjeli popiti kavu. Što će hladnija vremena donijeti, uvelike će ovisiti i o veličini unutarnjeg dijela objekta. Pa i pod ovim relaksiranim mjerama. Ali će, kažu, ići dan po dan. Druge nema.

Mnogi epidemiolozi protiv otvaranja

Mnogi epidemiolozi i infektolozi protive se otvaranju unutrašnjosti kafića, kažu da je to idealno za širenje korone. Tko će nadzirati - pridržavaju li se gosti i zaposlenici preporučenih mjera, provjerio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Naime, to je kao i do sada nadležnost inspektora Civilne zaštite i Državnog inspekorata, no njih je u cijeloj državi tek nekoliko stotina, a samo u Zagrebu je više od 4,5 tisuće ugostiteljskih objekata.

Novo otvaranje jedva su dočekali mali kvartovski kafići. Voditelj jednog od takvih kafića Robert Morić kazao je da su gosti i dalje priviknuti na terasu.

"Unutra pokušavamo održati distancu kao i što smo i do sada držali. To je moguće samo uz non-stop opominjanje i upozoravanje gostiju", naveo je Morić.

"Ljudi nisu naviknuti na ovakav način života i teško je prilagoditi ljude i nas same i teško je opstati u ovakvom objektu", dodao je Morić.

Otvoreni 1. lipnja

Taj objekt otvoren je 1. lipnja. Do tada su, kaže, preživljavali i snalazili se.

"Preživljavali smo i još uvijek preživljavamo. Za vrijeme pandemije, dok smo bili zatvoreni, kolega i ja smo radili na baušteli jer od poticaja od države nismo mogli preživjeti. Morali smo tražiti posao sa strane da bi mogli preživjeti", rekao je Morić.

"Poticaji su bili potrebni za očuvanje radnih mjesta, a hoće biti i dalje potrebno? S obzirom na kapacitete koje trenutno imamo, bojim se da bez poticaja nećemo opstati, vrijeme će pokazati svoje, vidjet ćemo", rekao je Morić.

"Mi smo tu bauštelu što smo radili morali iskoristiti svoje slobodno vrijeme, a sad, dok ćemo biti primorani raditi ovdje, a nećemo možda biti adekvatno nagrađeni za svoj rad i imati za davanja državi, sada si trenutno ne mogu nametnuti i dodatni rad i ovisit ću samo od ovoga postojećeg objekta", objasnio je Morić.

"Najmanje ćemo time biti zadovoljni kolega, ja i poslodavac", zaključio je Morić.

Novo otvaranje budi optimizam, no iz udruženja ugostitelja napominju od početka pandemije već se zatvorilo 1100 kafića.

