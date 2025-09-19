Obavijesti Foto Video Pretražite
Upozorava HZJZ

Raste broj oboljelih od COVID-a, škole su na posebnom udaru: "Već nedostaje pola razreda!"

19. rujna 2025.
Nema naznaka da je posljednji soj specifično opasniji ili zarazniji u odnosu na prethodne podvarijante omikrona koje su cirkulirale posljednju godinu dana i dulje, ističe HZJZ.
  1. Provjereno: Igraonica koja glumi vrtić - 2
    Priča Provjerenog

    Užas u čuvaonici za djecu: "Na silu bi im gurali hranu, stavljali ih u kut, vrištala bi i plakala"
  2. Vojna vježba 7
    Odgovor na prijetnje

    2500 vojnika, 12 ratnih brodova, 22 zrakoplova u velikoj akciji: "Nitko neće dotaknuti naše sveto tlo!"
  3. Milanović kritizirao pomoć Izraelu
    Izazvao pomutnju

    Stižu reakcije na Milanovićeve kritike. Borzan: "Došlo je do nesporazuma"; Stier: "Nisam mogao glasati protiv rezolucije"
