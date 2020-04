U najvećoj zdravstvenoj krizi javljaju se liječnici i medicinske sestre iz više zdravstvenih ustanova kojima su kažu za ožujak isplaćene manje plaće. Ministar Beroš ravnateljima i danas poručuje - bio sam jasan držite se odluke - prekovremeni sati ne mogu se zamijeniti slobodnim danima bez pristanka radnika.

Dijelu medicinskih sestara i tehničara KBC-a Zagreb plaća je pala od 700 do čak 2000 kuna, a nekim liječnicima i do 4000 kuna, kaže Gordana Miškulin iz Sindikata sestara i tehničara u KBC-u Zagreb.



"Došlo je do te promjene evidencije rada gdje su prekovremeni sati pogotovo najviše u operacijskim salama ili nekim težim odjelima jednostavno preinačeni u slobodne dane što je izazvalo određeni revolt. Kad god sam pitala od neposrednih pretpostavljenih da mi pokažu naputak gdje je to rečeno, rečeno je da su to dobili usmenim putem", objašnjava Miškulin.

Ravnatelj KBC-a Ante Ćorušić danas nije bio dostupan za izjavu, pa nismo doznali zbog čega ovolike razlike u plaći. Iz Hrvatske liječničke komora tvrde kako im se javljaju i iz drugih zdravstvenih ustanova.

"Komora ima dojave od svojih članova, žalbe da je pojedini ravnatelji zdrastvenih ustanova ne obračunavaju primanja onako kako bi trebali, kako je propisao ministar svojim uputstvom", napominje Boris Ujević, član Izvršnog odbora HLK.

A zbog svega ministar je danas na presisci stožera još jednom upozorio ravnatelje i pročitao svoju odluku donesenu drugog travnja.



"Poslodavac ne može bez zahtjeva radnika odrediti korištenje slobodnih dana umjesto uvećanja plaće za prekovremeni rad, mislim da je to jako jasno napisano i molim ravnatelje zdrastvenih ustanova da se drže te upute", upozorio je Beroš.

Zdrastvene ustanove u vrijeme korona krize rade na način da dio djelatnika radi, a dio je na čekanju. No i za to je jasno kako se isplaćuju plaće - iz KBC-a Rijeka na naš upit pojašnjavaju.



"Nastupom prekida rada dok djelatnici čekaju poziv poslodavca, a prema Zakonu o radu radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca. Svaki oblik prekovremenog rada se redovito obračunava i isplaćuje", priopćili su iz KBC Rijeka.

I u dubrovačkoj bolnici kažu drže se pravila, iako je to skuplje.

"Niti jedan naš radnik nije zakinut financijski iako je to bilo 10 posto više izdvajanja u odnosu na prethodni mjesec", rekao je Marijo Bekić, ravnatelj OB Dubrovnik.



Tko će na kraju riješiti problem zdrastvenih djelatnika koji su ostali zakinuti za plaću bez valjanog razloga, još nije jasno. Ministar je svoje rekao, a na ravnateljima je da provedu odluku i propisno plate svoje djelatnike koji su ovih dana na prvoj crti obrane od koronavirusa.

