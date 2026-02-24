Božinović o ustavnoj tužbi zbog dočeka rukometaša: "Nezamislivo"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u utorak da je nezamislivo da lokalna zajednica, konkretno Grad Zagreb, podiže ustavnu tužbu protiv Vlade zbog organizacije dočeka rukometaša i optužio zagrebačku vlast da "sve pokušava pretvoriti u ideološki sukob".

Na današnjoj sjednici zagrebačke Gradske skupštine nalazi se prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o ustavnoj tužbi protiv Vlade u vezi dočeka rukometaša, što je Božinović komentirao rekavši da mu je tako nešto do jučer izgledalo nezamislivo.

"Ne znam da je ikome tako nešto moglo u novijoj hrvatskoj povijesti pasti na pamet", kazao je Božinović novinarima nakon uručivanja certifikata pripadnicima hrvatskog modula za speleološko traganje i spašavanje CaveSAR.

Ustvrdio je kako to nije ustavno pitanje, već se radi o pogrešnom pravnom putu.

"Preskakanje Upravnog suda, koji bi možda mogao biti nadležan o tim pitanjima, pokazuje političku namjeru, a ne pravnu argumentaciju. Odluke Gradske skupštine ne mogu se tumačiti nadređenim državnim odlukama", poručio je ministar.

Pritom je ustvrdio da nema govora o tome da je oduzeto pravo upravljanja gradu. Gradske vlasti tužbom, naveo je, žele zasjeniti kaos u komunalnim ili prometnim pitanjima s događajem od nacionalnog značaja.

"Ta gospoda pokušavaju doslovno sve pretvoriti u ideološki sukob", dodao je.

S jedne strane je zajedništvo i veselje više od 70.000 građana, koji su se okupili kako bi pozdravili rukometaše, a s druge strane odluka Grada koja se osniva na zabranama, podjelama i cenzuri.

"Nije dobro to što rade, nije dobro za Zagreb i Hrvatsku kada se institucije, u ovom slučaju Gradska skupština, koriste za političke performanse. Uostalom, vidjet će kako će im i to proći", rekao je Božinović.

Modernizacija vojske

Božinović je također komentirao novo zaoštravanje oko vanjske politike, s obzirom na to da je predsjednik Zoran Milanović oštro odbacio mogućnost suradnje Hrvatske vojske s Izraelom, proglasivši potencijalne dogovore ministra obrane Ivana Anušića u Tel Avivu "neprovedivima".

"Modernizacija Hrvatske vojske nije i ne smije biti pitanje politike, već sigurnosti države. Odluke u tom kontekstu donose se u interesu građana i nacionalne sigurnosti, a ne dnevno-političkih kalkulacija", poručio je.

Podsjetio je kako je Hrvatska nabavila novu konfiguraciju tenkova Leopard 2A8, koji je dokazan u borbenim uvjetima, a Milanović se tome nije protivio.

"Ne nabavljamo sustave, oružanu i borbenu tehniku zbog toga što želimo da to bude izraelsko ili američko. Nabavljamo ono što je najbolje i što je kompatibilno s već nabavljenim sustavima", kaže Božinović.

U povodu četvrte obljetnice od početka ruske agresije na Ukrajinu, Božinović je istaknuo da iskustvo Domovinskog rata Hrvatskoj daje moralni i politički kredibilitet govoriti o tome što se događa u Ukrajini.

"Mi smo za dogovor koji će biti posljedica pregovora, a ne rezultat agresije. Iz te pozicije proizlazi sve što smo dali kao pomoć Ukrajini, a Hrvatska nije samo donator već i partner koji razumije situaciju", kaže Božinović.

O incidentu u Bujama

Roditelji su najavili prosvjed zbog učenika koji je u školu u Bujama prošli tjedan došao s opasnim predmetom, zbog čega je intervenirala policija. Ministar je potvrdio da se nije radilo o vatrenom oružju, ali je istaknuo da je "svako unošenje oružja ili bilo kojeg sredstva koje može ozlijediti nekoga u školu neprihvatljivo".

"Sigurnost djece je na prvom mjestu. Policija je reagirala odmah bez ikakvog odgađanja, radi se odgovorno u skladu sa zakonom. Ova situacija, upravo zbog činjenice da se radi o maloljetniku, zahtijeva smirenost i ozbiljnost", naveo je.

Najavio je kako će policija podnijeti optužni prijedlog u sklopu Zakona o nabavi i posjedovanju oružja.