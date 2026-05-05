Milanović Saboru predložio svoju kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda

Predsjednik Republike Zoran Milanović predložio Hrvatskom saboru izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, priopćeno je u utorak iz Ureda predsjednika.
Čelno mjesto Vrhovnog suda ispražnjeno je više od godinu dana. Odbor za pravosuđe krajem travnja većinom glasova dao je pozitivno mišljenje za troje kandidata - sutkinju Visokog trgovačkog suda Mirtu Matić, profesoricu zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandru Maganić i zagrebačkog odvjetnika Šimu Savića.
Mišljenje Odbora za predsjednika nije obvezujuće. Milanović je ranije najavljivao kako će njegova kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda biti sutkinja Mirta Matić.
Kada predsjednikov prijedlog dođe u Sabor, o njemu se odlučuje običnom većinom.
Tko je Mirta Matić?
Foto:
Ranko Suvar/Cropix
Mirta Matić rođena je u Zagrebu. Maturirala je 1987. u V. gimnaziji, a 1992. diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pravosudni ispit položila je 1994.
Nakon diplome započela je karijeru kao odvjetnička vježbenica kod odvjetnika Marija Kosa, a 1997. prelazi u privatni sektor na mjesto voditeljice Odjela pravnih poslova u Atlantic Tradeu, tvrtki Emila Tedeschija.
Sudsku karijeru započela je 1999. kao sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, a 2008. privremeno je upućena na Visoki trgovački sud, gdje je 2011. i imenovana sutkinjom.
Mirta Matić obnašala je i brojne stručne i upravne funkcije. Od 2019. do 2023. bila je članica Državnog sudbenog vijeća. Osim toga, bila je i izaslanica DSV-a pri ENCJ-u, članica povjerenstava za pravosudni ispit i ispit za stečajne upravitelje, kao i autorica edukativnih materijala Pravosudne akademije. Predavačica je na radionicama iz građanskog i trgovačkog prava, glasnogovornica Visokog trgovačkog suda i predsjednica Odjela za praćenje europskih propisa i prakse sudova EU-a i ESLJP-a.
Aktivno govori engleski, a pasivno njemački.