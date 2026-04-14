Umjetnik iz Splita priveden zbog silovanja: 19-godišnjakinju zlostavljao pod krinkom poduke iz crtanja?

Splitski umjetnik sumnjiči se za bludne radnje i silovanje djevojke kojoj je, prema neslužbenim informacijama, držao poduku.

Istražitelji sumnjaju da je neprimjereno ponašanje započelo još 2023. godine, kada je muškarac navodno oštećenu djevojku neprilično dodirivao u više navrata dok ju je učio crtanju, piše Dalmatinski portal.

Situacija je dodatno eskalirala početkom 2026. godine, kada se navodno dogodilo i najteže kazneno djelo. Osumnjičeni je tada, kako se doznaje, nagovorio djevojku da se skine kako bi naslikao njezin akt, a zatim je uslijedilo silovanje za koje ga se sada tereti.

Osumnjičeni Splićanin je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, nakon čega slijedi njegovo ispitivanje pred državnim odvjetnikom. Očekuje se da će tužiteljstvo od suca istrage tražiti određivanje istražnog zatvora kako bi se spriječio utjecaj na svjedoke ili eventualno ponavljanje djela.