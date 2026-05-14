Upozorenje Zagrepčanima: Ovi tramvaji za vikend neće voziti, puno ih mijenja trasu

Zbog početka radova na modernizaciji infrastrukture ovog vikenda bit će obustavljen tramvajski promet u nekim zagrebačkim ulicama te neke tramvajske linije neće prometovati, a neke će prometovati izmijenjenim trasama, najavio je u četvrtak Zagrebački električni tramvaj (ZET).

U sklopu projekta "1. faza modernizacija tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu - II. faza projekta", čiji je cilj dodatno podizanje razine učinkovitosti i efikasnosti sustava javnog gradskog prijevoza, kao i povećanje broja putnika te smanjenje emisije CO2, započinju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, navodi ZET.

Stoga će u subotu i nedjelju, 16. i 17. svibnja, biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja.

Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu.

Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama (31, 32, 33 i 34) umjesto tramvaja, voziti autobusi.

Linija 2 vozit će trasom Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara – Savišće.

Linija 4 prometovat će trasom Kvaternikov trg - Maksimirska – Dubec, a Linija 5 trasom Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara – Žitnjak.

Linija 6 vozit će trasom Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska – Zapruđe.

Linija 9 vozit će kružno trasom Ljubljanica - Glavni kolodvor - Trg bana Josipa Jelačića - Savska – Ljubljanica.

Linija 12 ići će trasom Ljubljanica - Savska - Savski most, a Linija 14 trasom Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska – Zapruđe.

Linija 17 vozit će kružno trasom Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Savska – Prečko.