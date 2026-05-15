Struka educira, a policija šalje glasnu poruku: "Dogodit će se tragedija i onda će biti kasno"

Električni romobil postao je dio svakodnevnog prometa, posebno među mladima. Zbog toga struka ističe da ne možemo zatvarati oči kada su u pitanju nove metode prijevoza, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

"Romobil je prijevozno sredstvo koje je danas tu, tehnologija to omogućava i teško ga možemo zabraniti. Tako da se trebamo u kurikulima osnovne škole fokusirati na to da djecu naučimo savjesno i odgovorno koristiti i bicikle i romobile. Onda možemo pozitivno utjecati na sigurnost prometa i smanjiti broj prometnih nesreća", rekao je Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti.

Policija roditeljima, bakama i djedovima, kumovima, šalje glasnu poruku, koja se posebno odnosi na mlađe od 14 godina.

"Zakon je tako propisao da romobil može voziti samo osoba koja je napunila 14 godina pa stvarno apeliramo, po tko zna koji put, da se djeci ne kupuju ti romobili. Zakonski ih ne smiju ih voziti i velika je opasnost. Dogodit će se tragedija i onda će biti kasno", poručio je voditelj Službe prometne policije Josip Mataija.

