Prijete joj smrću zbog ubojstva štenaca, a na snimci uopće nije ona: "U strahu sam, plačem, želim da mi ostave obitelj na miru"

Mirjana C. postala je meta javnog linča na društvenim mrežama nakon što je objavljena pogrešna informacija da je ona jedna od žena koje su u vrećici ostavile štence.

Naime, u Lukavcu su 1. siječnja oko 15 sati nadzornim kamerama snimljene dvije žene koje izlaze iz taksija s vrećicom koju su ostavile na travi parkirališta kod vatrogasnog doma. Sat vremena kasnije ondje je pronađeno sedam smrznutih uginulih štenaca.

"Pisali su stvari koje ne želim izgovarati"

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama i građani su se digli na noge. Iako su se snimljene žene tri dana nakon događaja javile policiji, mnogi su se obrušili na Mirjanu C., koja je za DNEVNIK.hr rekla da s tim slučajem nema veze.

"Došlo je do zabune. Dobila sam lavinu poruka, komentara ljudi koji vrijeđaju i prijete meni, mojoj obitelji i djeci. Pisali su mi stvari koje ne želim ni izgovarati", rekla je.

Prijetnje i uvrede počele su stizati nakon što je netko objavio da je ona ostavila štence, što su onda mnogi počeli dijeliti.

"To je prenijela i jedna udruga za zaštitu životinja. Ja sam im se javila i pitala kako to mogu objavljivati, rekla im da nemaju pravo na to. Dobila sam blokadu", ustvrdila je Mirjana.

Napomenula je da je zbog svega kontaktirala s policijom u Velikoj Gorici i na Korčuli, a angažirala je i odvjetnika te priprema tužbe.

"Osoba koja je to prva objavila sada je izbrisala profil i ne možemo ju naći. Potrudila se pronaći i moje djevojačko prezime i objavila ga je. Prijavila sam sve policiji i tu ću osobu isto tužiti", najavila je.

Lažne optužbe

Do zabune je došlo jer Mirjana dijeli prezime sa ženom koja je uključena u slučaj i iz istog su mjesta. Osim toga, "dokaz" da je ostavila štence, objasnila je, bile su fotografije štenaca koje je ona na svojem Facebooku podijelila u prosincu 2024. godine.

Osoba koja je uzela fotografije objavila ih je uz optužbu da Mirjana ima psa koji se nekontrolirano razmnožava, pa se ona tih štenaca nekako mora riješiti.

"Okotila nam se kujica i imala je devet štenaca. Brinuli smo se o njima, platiti cijepljenje za svakog i polako smo ih počeli udomljavati. Tri nismo uspjeli i oni su završili u splitskom azilu, iz kojeg su nam ubrzo javili da su im pronašli domove", ispričala je.

Međutim, to nije spriječilo neke građane da joj se jave s ozbiljnim prijetnjama smrću. Ljudi su joj, između ostalog, pisali da će "dobiti svoje kad najmanje bude očekivala" i da će "poželjeti da se nikada nije rodila". Jedna joj je osoba napisala "da će ih pobiti sve kad ih sretne" te "muža i sve što ima" pregaziti bagerom.

"Ja sam plakala, bila u strahu. Želim da mi obitelj puste na miru", zaključila je Mirjana.

O prijetnjama smo poslali upit policiji i njezine ćemo odgovore objaviti kad ih dobijemo.