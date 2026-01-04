KAZNENO DJELO
Gnusan čin kraj Zagreba: Dvije žene ostavile vrećicu sa sedam štenaca koji su se smrznuli
Piše Andrea Obradović/DNEVNIK.hr,
04. siječnja 2026. @ 17:19
Još jedan slučaj okrutnosti prema životinjama.
U okolici Zagreba, dvije žene ostavile su u vrećici sedam štenaca koji su nedugo nakon toga uginuli od gušenja i smrzavanja.
Ovaj nehumani čin, snimile su nadzorne kamere vatrogasnog doma, a slučaj je prijavljen policiji. Tragaju za ženama koje za ovo kazneno djelo mogu dobiti do dvije godine zatvora.
Ostavljeni štenci - 4
Foto:
DNEVNIK.hr
"Naše je zakonodavstvo već odavno vidjelo problem napuštenosti životinja i to je od nedavno postalo kazneno djelo", podsjeća Iris Ban-Krošelj iz ANIMALEX-a, pravne zaštite životinja.
Ostavljeni štenci - 1
Foto:
DNEVNIK.hr
"Tu je ovako bila ostavljena, pogledam unutri i vidim peseki. Šokirao sam se i bio sam ljut", zgrožen je Berislav Sedmak, DVD Lukavec.
Ostavljeni štenci - 2
Foto:
DNEVNIK.hr
"Uvijek sam skupljala po cesti napuštene peseke i ne mogu shvatiti kako ljudi ostave psa", govori Renata.
"Kakva je to duša, pa ona tako može dijete svoje baciti, ne znam uopće kaj da velim", kaže Vesna iz Lukaveca.