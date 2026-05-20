Vrana napala Zagrepčanku s bebom, evo kako se zaštititi: "One misle da smo mi njima prijetnja, tako nas vide"

Građani se sve češće susreću s vranama. Gradu stižu prijave o agresivnom ponašanju ovih ptica, a sada je jedna napala mladu Zagrepčanku s bebom u kolicima.

Kako se zaštititi, otkrio je Ivan Madi iz Programa za zaštitu divljači Grada Zagreba u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Ivanom Kopčić.

Na pitanje što građani trebaju napraviti kada se susretnu s agresivnim vranama, Madi je poručio da je najvažnije ne paničariti.

"Te vrane koje su agresivne nisu agresivne same po sebi, nego se one zaštitnički ponašaju prema svojim mladuncima", objasnio je Madi. Dodao je da je sada doba gniježđenja, odnosno izlijetanja poletaraca iz gnijezda.

"Oni ne polete uvijek iz prve pa se zadrže na tlu i roditelji ih štite dok ne uspiju poletjeti. Bitno je, dakle, ne paničariti. Ako šećemo, stavimo ruke iznad glave, torbu, otvorimo kišobran ako ga imamo sa sobom", rekao je.

"Ako smo na biciklu, najbolje je sići s bicikla da ne bismo pali, jer se onda, naravno, možemo i ozlijediti. I ako nas ona i dalje bude napadala, samo se treba okrenuti prema njoj, pogledati prema njoj jer onda vrana neće krenuti prema nama kad vidi da je mi gledamo", objasnio je Madi.

Na pitanje može li se takvo ponašanje uopće nazvati napadom, Madi je rekao da nije riječ o napadu u užem smislu. "Nije striktno napad, nego je čisto to štićenje svojih mladunaca. Mladunci su negdje u blizini, roditelji se ponašaju zaštitnički. One misle da smo mi njima prijetnja, tako nas vide. Kao i svaki brižni roditelj, štite svoju djecu", rekao je.

Govorio je i o tome zašto u posljednje vrijeme ima sve više vrana u gradu. "Broj vrana u gradu Zagrebu povećava se zadnjih godina zbog nemara građana. Dosta je otvorenih kontejnera za otpad, potrganih kontejnera isto tako, hranjenja svih ptica na javnim površinama jer možda ljudi hrane golubove, vrapčiće, kosove, ali time indirektno hrane i same vrane", objasnio je Madi.

Kako je dodao, građani im na taj način daju izvor hrane. "Prirodnih neprijatelja imaju jako malo u Zagrebu i onda se, naravno, broj može povećavati bez ikakvih problema", rekao je.

Na pitanje poduzimaju li se mjere kako bi se vrane potaknule da se premjeste s jedne lokacije na drugu u gradu, Madi je odgovorio: "U gradu Zagrebu od prošle godine imamo sokolarsku službu, gdje imamo četiri sokolara koji su raspoređeni u gradu Zagrebu na takozvane revire ili sektore, gdje svaki drži jedan dio grada", rekao je.

"Oni sa svojim pticama grabljivicama rade biološku zaštitu, gdje samo protjeruju vrane iz jednog dijela grada u one manje naseljene, odnosno one gdje je više zelenila, gdje se vrane mogu gnijezditi pa kad dođe ovaj period poletaraca, da ne bude tolikih problema s građanima", zaključio je Madi.

Ove je godine dosad u gradu Zagrebu uklonjeno oko 259 gnijezda vrana.