Zagrebačka bolnica prikuplja posteljice zdravih rodilja: "Koriste se kod teških opeklina, rana, regeneracije rožnice..."

Više od deset godina u bolnici Sestre milosrdnice prikupljaju posteljice žena koje potom koriste u liječenju različitih bolesti.

Posteljice se prikupljaju u strogo sterilnim uvjetima i uz jasno propisane medicinske kriterije.

Ako je zahvat uspješan, posteljica se predaje banci tkiva, gdje se dalje obrađuje i pohranjuje u kontroliranim uvjetima.

Od jedne posteljice može se izraditi 50 do 60 presadaka koji se primjenjuju u različitim područjima medicine.

U bolnici Sestre milosrdnice nadaju se da će upravo takvih plemenitih odluka biti sve više.

