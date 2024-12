Prije mjesec i pol ispričala je svoje iskustvo iz rodilišta koje je šokiralo javnost. A ubrzo nakon priloga Provjerenog uslijedio je zdravstveno-inspekcijski nadzor nad šibenskom Općom bolnicom.

Lara Alat posvjedočila je kako je uklanjanje, odnosno kako sama kaže - "čupanje" posteljice ostavilo teške posljedice. Dvije kiretaže, umalo sepsa i visoka temperatura, ostavljena gaza u utrobi.

Ministarstvo je po ovom pitanju donijelo rješenje o poduzimanju mjera vezano za sam zahvat, ali i vođenje medicinske dokumentacije. Pokrenut je i prekršajni postupak, a provjerava se i je li zbrinjavanje pacijentice provedeno po pravilima struke.

"On dolazi, nije me ni pogledao, ništa. Uze rukavicu, sad ću ja to probati. To je kao da čistite ono ljigavo iz sudopera pa si onako otresete ruku. E tako se on ponašao u tom trenutku. I čupa, i ide. I čupa, i vuče", ispričala je Lara Alat tada novinarki Provjerenog Ani Malbaši.

"Tresao je rukom, to je ispadalo iz njegove ruke, ti komadi… To je bilo jezivo, to je bio horor", ispričala je tada Paula Konjuh, Larina sestra.

Tako su Lara Alat i njezina sestra prije samo mjesec i pol dana prepričale strašno iskustvo iz šibenskog rodilišta.

Zaboravljena gaza u utrobi, krvarenja, dvije kiretaže, umalo i sepsa. Posljedice su koje je nesretna žena doživjela nakon porođaja. Odmah po objavi priloga Provjerenog, Ministarstvo zdravstva poslalo je zdravstveno inspekcijski nadzor u bolnicu.

Bolnica je u slučaju Lare Alat obavila unutarnji nadzor i poslala mišljenje Ministarstvu zdravstva. I njihova je inspekcija izašla na teren. Ustanovljeni su propusti.

"Slijedom utvrđenog vezano uz zahvat te vođenje medicinske dokumentacije, donijeto je rješenje o poduzimanju mjera. Radi neurednog vođenja medicinske dokumentacije sukladno Zakonu o liječništvu bit će pokrenut prekršajni postupak, a Ministarstvo će uputiti i dopis prema Povjerenstvu za stručna pitanja i nadzor Hrvatske liječničke komore radi donošenja stručnog mišljenja da li je medicinsko zbrinjavanje pacijentice provedeno po pravilima struke", poručilo je Ministarstvo zdravstva.

Ustanovljeno je nešto vezano uz sam zahvat. Ali ne i što su ustanovili. Provjereno je poslalo upit i Komori.

Poslije emitiranja ovog slučaja, javilo se stotine žena s raznim negativnim iskustvima nakon poroda. Neke su žene imale loše iskustvo s liječnikom koji je Lari Alat čupao posteljicu i raskomadao je. No, nijedna od njih nije htjela pred kameru.Prema saznanjima Provjerenog o cijelom ovom slučaju u tijeku su izvidi DORH-a.

Više pogledajte u videoprilogu.

