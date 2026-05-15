ANKETA Zagreb širi pješačku zonu u centru: Građani imaju priliku reći što žele

Grad Zagreb pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarykovoj i Teslinoj ulici, uključujući dijelove Preradovićeve i Gajeve ulice.

Nakon privremenog uređenja iz 2023. godine, prostor istočno od Gundulićeve ulice bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarykove zapadno od Gundulićeve postati zona smirenog prometa s više prostora za pješake, objasnili su iz Grada.

"Želimo uključiti i građane"

"Kada smo Masarykovu, Staru Vlašku i malu Martićevu privremeno uredili kao pješačke zone, najavili smo da će uslijediti njihovo cjelovito i trajno preoblikovanje. Za Masarykovu i Teslinu sada pokrećemo proces u koji, uz struku, želimo uključiti i građane“, istaknuo je zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet.

Priliku da iznesu svoje mišljenje imaju i građani, naime, u sklopu pripreme idejnog rješenja otvorena je anketa kako bi proces uređenja uključio što veći broj građana, stanara, posjetitelja i drugih korisnika prostora. U anketi mogu sudjelovati do 27. svibnja 2026. Ispunjavanje traje oko 10 minuta, a podaci se prikupljaju anonimno i obrađuju isključivo zbirno.

"Kako bismo bolje razumjeli način na koji se ovaj prostor danas koristi te prepoznali što u njemu funkcionira, a što je potrebno unaprijediti, pozivamo sve građane da svojim sudjelovanjem doprinesu oblikovanju budućeg izgleda i sadržaja jedne od najfrekventnijih pješačkih zona u središtu grada“, poručio je ravnatelj gradskog Zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.

Patricipacija kao akcija

Zavod provodi i niz drugih participativnih aktivnosti kako bi u izradu idejnog rješenja uključio zainteresirane dionike. Proces obuhvaća stručne analize te pozivne radionice i tribine sa stanarima i drugim korisnicima prostora, na kojima se predstavljaju obuhvat i polazišta budućeg uređenja, a sudionici iznose stavove o postojećem funkcioniranju zone te prijedloge o mogućim sadržajima, načinima korištenja prostora i prioritetima koje smatraju važnima za budući razvoj.

Na temelju prikupljenih prijedloga i analiza definirat će se smjernice za uređenje prostora. Od kraja ožujka održane su radionice i tribine s predstavnicima gradske četvrti i mjesnog odbora, kulturnih ustanova, poslovnih korisnika, stanara te Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Zagreba.