Imala je jedva 37 kilograma i prolazila pravi pakao: "Sad je vrijeme da Danijela prestane ili će nam Danijela otići"

Danijela se od malih nogu borila s opasnom bolešću – bulimijom. U jednom trenutku težila je jedva 37 kilograma. Hranili su je hranom za onkološke bolesnike.

"U jednom trenutku liječnik je rekao: 'Sad je vrijeme da Danijela prestane ili će nam Danijela otići.' I svi su u toj prostoriji, moje sestre, moj pokojni otac i majka, svi oni plaču, ali to ne dopire do mene", rekla je Danijela Ban.

Prvi problemi s povraćanjem kod Danijele počeli su vrlo rano. No, tijekom srednje škole situacija se smirila, živjela je normalan život poput većine njezinih školskih prijateljica.

"Bila sam odlična učenica u srednjoj medicinskoj školi. U sva četiri razreda sam prošla s 5,0 i imala sam izvrsno vladanje. Čak sam u trećem razredu bila proglašena učenicom škole, a u četvrtom sam bila učenica generacije", rekla je Danijela.

Tada je imala kontrolu nad svojim životom i znala je da će sve biti u redu te nije imala predodžbu o tome kako će stvari kasnije izmaknuti kontroli. Životna želja joj je bila postati liječnica. Upisala je Medicinski fakultet, ali na trećoj godini javila se bulimija.

"Sve što bih uzela na usta, sve bih povratila", rekla je Danijela, svjesna problema, ali jedino tako je imala osjećaj da je ispraznila emocije koje su se nakupile.

Poremećaji prehrane uvijek su kombinacija različitih uzroka, ali i utjecaja društva koje očekuje savršenstvo. Bulimija je poremećaj koji ima najveću stopu smrtnosti među svim mentalnim poremećajima, negdje između 10 i 11 posto. Razlog tomu je što dugotrajno povraćanje uzrokuje elektrolitni disbalans i pojavu epilepsije.

Tijekom dvanaestogodišnje borbe s poremećajem prehrane Danijela je hospitalizirana tridesetak puta. Vaga joj je tada bila najveći neprijatelj.

"Vagala sam se okrenuta leđima, majka je gledala na vagu", rekla je Danijela.

Danas Danijela živi novi život. Sretna je, u braku, a svakodnevicu ispunjava kućanskim poslovima i radom u vrtu. Kaže kako više nema averziju prema hrani te može pojesti koliko želi i koliko je organizam traži, što prije nije mogla.

