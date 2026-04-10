WRC Croatia Rally održava se u nekoliko županija: Pogledajte koje su prometnice zatvorene tijekom vikenda

Peti puta u Republici Hrvatskoj održava se jedna od utrka World Rally Championshipa, u kojima se natječu najbolji svjetski vozači u Rallyju.



Četvrta etapa u ovogodišnjem WRC kalendaru vozi se do nedjelje po lokalnim cestama Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije.

U vrijeme održavanja brzinskih ispita, prometnice po kojima se održava natjecanje kao i sve njima prilazne ceste zatvaraju se za promet ostalih sudionika u prometu, stoga organizatori mole stanare i druge sudionike u prometu da sukladno tome prilagode svoje uobičajene aktivnosti na području održavanja Rallyja.



Ceste koje se zatvaraju za promet:

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Automotodrom Grobnik, Općina Čavle

Vanjski prostori - parkirališta i unutarnji prostori - Automotodrom Grobnik

Servisni prostor za natjecatelje, ured natjecanja, press centar i dr.

Do nedjelje od 00:00 do 24:00.

ISTARSKA ŽUPANIJA

Općina Lanišće

Zatvaranje prometnica: danas do 20:00 - ŽC5012 (300 m prije Vodica) - križanje sa ŽC5011 - Dane - Brest - cilj prije GP Rakitovec

Grad Pazin / Općina Motovun

Zatvaranje prometnica: danas do 20:30 - NC500710 - NC500560 - LC50056

Ukotići - Kašćerga - Zamask - Sv. Bartol - cilj prije Murari / Motovun

Općina Motovun

Parkiralište / zona točenja goriva

Danas do 18:00

Grad Pazin / Općina Cerovlje

Zatvaranje prometnica: danas do 21:30 - NC500750 - 500740 - LC50073 - 50072

Beram (Čipri) - Grdoselo - Šajkovići - Butoniga - Kršikla - Podmeja - Pagubice - Cerovlje

ISTARSKA ŽUPANIJA / PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Općina Lupoglav / Grad Opatija

Zatvaranje prometnica: danas do 22:00 - ŽC5047 - iznad tunela Učka - Vela Učka - Poklon - Veprinac (okretište autobusa)

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Bakar / Općina Čavle

Zatvaranje prometnica: u subotu od 5:30 do 21:30 - Gornje Jelenje (skretanje s D3) - lokalna cesta „Risnjak“ - Platak (5030) - cilj prije D3

Općina Ravna Gora / Općina Skrad

Zatvaranje prometnica: u subotu od 6:30 do 21:00 - Ravna Gora (skretanje s 5034 / Brojska) - Hlevci - Hribac - Divjake - 58028 - 58027 - Skrad

KARLOVAČKA ŽUPANIJA / PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Općina Generalski Stol / Grad Ogulin / Općina Bosiljevo / Grad Vrbovsko

Zatvaranje prometnica: u subotu od 8:00 do 20:00 - ceste 34103 - 34104 - 3175 - 58040

Generalski Stol (Erdelj) - Duga Gora - Trošmarija - Ponikve - Medari - Liplje - Zdihovo

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Grad Duga Resa / Općina Barilović

Zatvaranje prometnica: u subotu od 9:00 do 19:00 - ŽC34079 - ŽC34080 - ŽC34070

Pećurkovo Brdo - Leskovac Barilovićki - Mrežnički Novaki

Općina Bosiljevo

HAC baza Bosiljevo, Resnik Bosiljevski - Zona točenja goriva u subotu od 9:00 do 19:00

Grad Karlovac

ŠRC Korana - Zona točenja goriva / regruping / promjene guma u subotu od 10:00 do 18:00

Grad Karlovac

ŠRC Korana - Zona točenja goriva / regruping / promjene guma u nedjelju od 10:00 do 18:00

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Vinodolska općina / Grad Novi Vinodolski

Zatvaranje prometnica: u nedjelju od 5:00 do 14:00 - ŽC5062 od križanja sa ŽC5219 (500 m nakon U.O. Vera) - Lukovo - do križanja sa ŽC5093 (Duplje lijevo - Bribir desno)

Grad Novi Vinodolski

Parkiralište Centar škola - Zona točenja goriva / regruping u nedjelju od 6:00 do 15:00

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Grad Senj

Zatvaranje prometnica: u nedjelju od 6:00 do 17:30 - ŽC5110 (Alan) - Podbilo - Vrataruša (LC59001) - Senj

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Opatija

Ciljna ceremonija / svečanost proglašenja pobjednika

Zatvaranje prometnice: u nedjelju od 12:00 do 21:00 - Ulica Maršala Tita (od hotela Milenij do hotela Palace), šetnica Slatina / plaža Opatija

Uz navedeno, svi sudionici u prometu koji se zateknu u blizini navedenih dionica utrke dužni su se pridržavati naredbi policijskih službenika na terenu, kao i uputa redarske službe.