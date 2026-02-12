Dunav s nanosima pijeska odnosi omiljeni otok prema granici sa Srbijom: "Država mora reagirati. Ovo je sigurnosno pitanje"

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček, od Hrvatskih voda traži da se pijesak ukloni.
Zbog silnog pijeska, Ada se širi na lijevu obalu Dunava i sve je bliža Srbiji i prvim vikendicama.
To predstavlja velik problem, govori Saša Piljaš iz zajednice športsko ribolovnih usluga Vukovar. Uočili su kako migranti prelaze na Adu, ali isto tako i krijumčari.
"Ovo je situacija da ovo nije podložno strogom nadzoru, već je, ajmo reći, nekana granica i taj dio koriste ljudi koji nažalost rade to što rade. Ti u ruksaku poneseš 10 kila nekakvih stvari koje nisu dozvoljene u Hrvatsku, stopiš se s građanima Vukovara i prelaziš s ovim našim službenim prijevozom preko i uvezemo te u Šengenski prostor sa 10 kila nekakve droge ili ne znam čega", smatra Piljaš.
Vukovarci svoju Adu, omiljenu ljetnu destinaciju za kupanje i odmor ne bi dali ni za što.
