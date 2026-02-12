Dunav s nanosima pijeska odnosi omiljeni otok prema granici sa Srbijom: "Država mora reagirati. Ovo je sigurnosno pitanje"

Moćni je Dunav na Vukovarsku adu nanio goleme količine pijeska pa srbijansku obalu od Ade dijeli svega nekoliko metara širok dunavski rukavac.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček, od Hrvatskih voda traži da se pijesak ukloni.

Zbog silnog pijeska, Ada se širi na lijevu obalu Dunava i sve je bliža Srbiji i prvim vikendicama.

To predstavlja velik problem, govori Saša Piljaš iz zajednice športsko ribolovnih usluga Vukovar. Uočili su kako migranti prelaze na Adu, ali isto tako i krijumčari.

"Ovo je situacija da ovo nije podložno strogom nadzoru, već je, ajmo reći, nekana granica i taj dio koriste ljudi koji nažalost rade to što rade. Ti u ruksaku poneseš 10 kila nekakvih stvari koje nisu dozvoljene u Hrvatsku, stopiš se s građanima Vukovara i prelaziš s ovim našim službenim prijevozom preko i uvezemo te u Šengenski prostor sa 10 kila nekakve droge ili ne znam čega", smatra Piljaš.

Vukovarci svoju Adu, omiljenu ljetnu destinaciju za kupanje i odmor ne bi dali ni za što.

