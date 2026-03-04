Nakon smrti djevojčice raste potražnja za cjepivom: "Tražit ćemo da bude besplatno, ali neobavezno"

Pedijatrijske ambulante i odjeli još uvijek su pod pojačanim pritiskom zbog infekcije donjih dišnih putova RVS-om, koji se među djecom lako prenosi kapljičnim putem. S druge strane, slučajevi meningokokne sepse, ozbiljne bakterijske bolesti nisu toliko česti, ali je riječ o stanju koje može brzo dovesti do smrtnog ishoda.

Od toga je nažalost preminula i sedmomjesečna djevojčica, a nakon što je njezina majka upozorila da se to moglo spriječiti cijepljenjem za koje nije znala da je moguće – cjepivo je u Hrvatskoj, doznaje Dnevnik Nove TV, planulo.

U postupku je nabava novih doza, a nakon svega Hrvatsko pedijatrijsko društvo zatražit će da cjepiva protiv RSV-a, meningokoka, ali i rotavirusa te vodenih kozica, koja se sada dodatno plaćaju, budu besplatna. No posebno naglašavaju da će se to odnositi samo na one koji žele dodatno cijepiti svoju djecu.

Stručnjak: "Tražit ćemo da bude besplatno"

O svemu je s Joškom Markićem, predsjednikom Hrvatskog pedijatrijskog društva (HPD), razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.

Zašto ćete predložiti besplatnu imunizaciju protiv RSV-a za sve koji to žele?

U ovom trenutku na većini pedijatrijskih odjela 60 do 70 posto djece koja su hospitalizirana zbog težih infekcija donjeg dišnog sustava hospitalizirana su upravo zbog RSV virusa.

Djeca do šest mjeseci su najugroženija i ova činjenica da bi ona prije otpusta iz rodilišta primila imunizaciju, jednu injekciju koja bi ih štitila idućih pet mjeseci, bi značajno promijenila i opterećenje hrvatskog zdravstvenog sustava, ali i toj djeci priskrbila zdravije i sretnije prve dane života.

Smatrate li da bi cijepljenje protiv mengikokoa trebalo biti za svu djecu dostupno?

Cijepljenje protiv invazivne meningokokne bolesti je sada preporučeno za visokorizične skupine, a mi smatramo da bi trebalo biti dostupno svima na dobrovoljnoj bazi, ali na teret HZZO-a.

Joško Markić Foto: Dnevnik Nove TV

Koji će biti koraci Hrvatskog pedijatrijskog društva po pitanju nekakvih novih cjepiva?

U tijeku je e-savjetovanje o provedbenom programu imunizacije. HPD će se uključiti u e-savjetovanja. Mi ćemo predložiti i da ova druga, neobavezna cjepiva protiv invazivne mengiokone bolesti, vodenih kozica, rotavirusa, sva ona cjepiva koja roditelji sada moraju platiti, budu na teret HZZO-a.

Što se tiče cjepiva protiv menigokoka, vlada li tu sada pojačan interes?

Interes je pojačan u svim našim ambulantama. Cjepiva u ovom trenutku na tržištu nema. Što se tiče meningokokne bolesti, tome svjedočimo svake godine, u prosjeku je prošlih godina, nažalost, 20 osoba smrtno stradalo od invazivne meningokokne bolesti.

Kakve su nuspojave kod ovih navedenih cjepiva?

Nuspojave su kod svih cjepiva zanemarive, može postojati blaža bol, blaži febrilitet, ali sve su to minimalno ozbiljne nuspojave koje niti na jedan način ne bi trebale obeshrabirti građane da se cijepe i da cijepe svoju djecu.