Stiže samo kratki predah od kiše: Petak 13. donosi sunce, ali zima se vraća već za vikend

Opet kiša, često se ovih dana može čuti. Nestabilno i kišovito prati nas tjednima, a rijetki su ti petci koji nose sunčana razdoblja. Sasvim slučajno ili ne, jedan upravo takav petak, i još k tome 13. upravo je pred nama, i to zahvaljujući činjenici da i atmosferski poremećaji slijede zakone fizike, dinamiku fluida, pa od jednog do drugog, odnosno od jedne do druge ciklone mora postojati i barem kratko razdoblje mira, ili u ovom slučaju, žargonski rečeno, pauza od kiše.

Ciklona koja je donijela ove oborine danas, noćas i sutra će odmicati dalje na istok, a prije nego nam sa zapada stigne nova, što će se dogoditi u subotu, ispred nas je djelomice ili ponegdje čak i pretežno sunčan dan, najvećim dijelom. Inače, ta ciklona od subote, premještajući se, krajem vikenda će sa sjevera povući osjetno hladniji zrak pa nas već od nedjelje, ali i na početku sljedećeg tjedna očekuje još jedan nalet zime: stisak hladnoće, a na mjestima će biti i snijega.



Jutro će u početku još uvijek biti nešto promjenjivije, uz postupno kidanje naoblake: na istoku i jugu uglavnom stoji mogućnost i za malo kiše. Mjestimice i magla, no vedrit će se tijekom dana. Poslijepodne je onaj ljepši dio. Na Jadranu će puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 3 do 7, a na Jadranu od 7 do 10 stupnjeva.



Poslijepodne većinom djelomice sunčano, ovdje u središnjoj Hrvatskoj uz tek malu mogućnost za poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, dok će temperatura biti ugodna, iznad prosjeka za doba godine, od 13 do 15 stupnjeva.



I u istočnim predjelima tijekom dana barem djelomice sunčano i uglavnom uho. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 13 stupnjeva.



I u gorju sutra sunčana razdoblja, ali uz više oblaka postoji mala mogućnost i za kraći pljusak. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Vjetar će postupno okretati na jugozapadni pa jugo. Navečer se očekuje porast naoblake, no tijekom dana će biti dosta sunca. Najviša dnevna temperatura i ovdje će biti više manje oko 13 stupnjeva. Nema neke velike razlike između kopna i mora u tom smislu sutra.



I u Dalmaciji će se naoblaka postupno kidati pa će prevladavati sunčano, počevši od sjevera. Veći dio dana puhat će sjeverozapadnjak, navečer okreće na jugo koje će u noći jačati. Temperatura u Dalmaciji ide i do 15 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana



Za vikend ponovno promjenjivo, pa i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom. Kiša će u noći na nedjelju u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg, a tijekom dana potom ponegdje i u nizinama. U ponedjeljak prolazno sunčana razdoblja, osobito na istoku, no ne i posve suho. Može biti malo kiše ili susnježice. U subotu navečer će zapuhati sjeveroistočni vjetar koji će u noći na nedjelju jačati. A uz pritjecanje osjetno hladnijeg zraka s kontinenta i temperatura će svakim danom postajati sve niža. Početkom tjedna, bar na kratko, posvuda će biti dosta hladno.



Što se tiče Jadrana u subotu su na moru mogući izraženi grmljavinski pljuskovi te obilna kiša. U nedjelju promjenjivije, pljuskovi uglavnom u Dalmaciji, no pomicanjem atmosferskog poremećaja dalje, bit će i sunčanih razdoblja, osobito u ponedjeljak kad su šanse za kišu minimalne. U subotu će puhati jako i olujno jugo, a u drugom dijelu dana na sjevernom dijelu bura koja će se do kraja nedjelje proširiti na cijeli Jadran. Potom će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. I na moru će uz buru zahladnjeti, no to neće biti toliko izraženo kao u kopnenom području.



Što nas čeka u sljedećem tjednu, teško je reći, za sad je najizgledniji scenarij nastavak nestabilnog vremena. Do sredine tjedna bit će hladno, a potom je ponovno moguće osjetno zatopljenje. Ukupno, nije isključen ni još poneki nalet zime u tjednima koji slijede.

Uživajte u suncu sutra, koliko ga bude, to je maksimum za ove dane.