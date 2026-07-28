Pred nama su pakleni dani: Sunce će pržiti cijelu Hrvatsku, upaljeno upozorenje

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PišeDNEVNIK.hr, 28. srpnja 2026. @ 20:38 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Stiže pakleni toplinski val s temperaturama do 35 stupnjeva. Detalje donosi meterolog Darijo Brzoja.
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