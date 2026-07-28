Pred nama su pakleni dani: Sunce će pržiti cijelu Hrvatsku, upaljeno upozorenje

Sunčano i vruće – ukratko bila bi prognoza za drugu polovicu ovog i dobar dio sljedećeg tjedna. Samo je pitanje koliko vruće na kojem mjestu. Toplinski val zahvatio je zapadnu Europu i sad polako kreće prema središnjoj i istočnoj, a svo to vrijeme velikim intenzitetom zadržavat će se nad Mediteranom. Ova zračna masa sama po sebi dovoljno je vruća, a u polju visokog tlaka i oblaka je malo: sunce onda lakše zagrijava Zemlju, Zemlja snažnije zagrijava zrak, a pritiskanje atmosferskog grebena dodatno povećava temperaturu. I to je nekakav uobičajen recept za toplinski val. Temperatura će kod nas malo-pomalo rasti, svakim danom u prosjeku otprilike za stupanj: kako smo već preko 30, matematika će nas do vikenda dovesti do 35, a ponegdje i više od toga. Na snazi je upozorenje na toplinski val, opasnost će biti velika u većini krajeva tijekom vikenda.

Vrijeme sutra

Očekuje nas u cijeloj zemlji sunčano jutro. Bit će bez vjetra, jedino će na moru, uz obalu puhati burin. Jugoistočni vjetar zapuhat će prijepodne u Slavoniji. Temperatura u kopnenom području bit će ugodna, od 14 do 18, na Jadranu toplije, većinom između 22 i 25 stupnjeva. 25 je već granica kad noć prestaje biti ugodna za spavanje. Rashladite prostorije, previsoka noćna temperatura odrazi se i na opće stanje organizma, osobito kad vrućine traju, a ove hoće i posebno na moru od vikenda pa prema sljedećem tjednu trebat će voditi računa o tome kako noći učiniti ugodnijima za spavanje.

Danju će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Temperatura će od ugodnih 16, 17 noću poslijepodne porasti za 17 stupnjeva, negdje do 33 ili 34. Puhat će povremeno slab jugoistočni vjetar.

Sunčano će biti i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Puhat će slab i umjeren jugoistočni vjetar, a dnevna temperatura kretat će se oko 32, 33 stupnja.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će sunčano i danju vruće. U gorju vjetar slab, na moru ujutro burin ili malo bure, danju maestral. Temperatura će prijeći 30 stupnjeva i u gorskoj Hrvatskoj, dok će na sjevernom Jadranu biti oko 32, a u unutrašnjosti Istre i 34 stupnja.

Dalmaciju također očekuje sunčano i vruće vrijeme. Poslijepodne će puhati maestral, a temperatura će biti između 32 i čak 36 stupnjeva. Više vruće bit će u zaleđu. Zbog vrućine i toplinskog vala malo su manje povoljne biometeorološke prilike na Jadranu nego u unutrašnjosti.

Temperatura mora većinom je između 24 i 26 stupnjeva. UV indeks će na cijelom našem području biti vrlo visok. Držite se hlada koliko možete.

To vrijedi i za nastavak tjedna. Sljedećih dana bit će sunčano, vruće i vrlo vruće, osobito za vikend. Vjetar će biti slab, a temperatura sve češće preko 35 stupnjeva. Noći će i na kopnu postupno postajati toplije.

Na Jadranu isto sunčano i sljedećih dana te sve više vruće. Ujutro burin, danju maestral uz koji će se malo lakše disati, no problem će postajati sve toplije noći za kojih se, poglavito na jugu, temperatura neće spuštati ispod 25 stupnjeva, a ponegdje će biti i viša.

To znači da je vrijeme za sve raspoložive mehanizme rashlađenja: klimatizirani prostori, provjetravanje, more i rijeke tko je u prilici. No vrućina nosi i svoje rizike, osobito za ranjive skupine ljudi. Treba piti rashlađena, ali ne i prehladna pića, razmišljati o razlici između temperature zraka i temperature mora i slično. Za ovakvih dana treba izbjegavati nagle promjene u svakom slučaju.