Ekstremistička mreža vrbuje djecu: Natječu se u krvavim izazovima

Na društvenim mrežama ili na platformama za videoigre - nasilni pojedinci vrbuju djecu kako bi nastavili s njima razgovarati u zasebnim chat sobama, a tamo mogu vidjeti ekstremno nasilan sadržaj.

"Nije samo jedna aplikacija ili jedna web stranica, radi se o kriminalnoj zajednici na internetu otkud i naziv The Com od The Community. Oni su ne samo dijelili nezakoniti sadržaj, nego su i poticali djecu na nasilje, čak na samoozljeđivanje, psihički manipulirali njima", rekao je sudski vještak za telekomunikacije Đuro Lubura.

Đuro Lubura Foto: Dnevnik Nove TV

Cilj im je širenje nasilja. Članove traže među djecom koja su ranjivija, iznuđuju ih.

"Djeca i mladi izloženi su tim algoritmima i sami po sebi na društvenim mrežama čim traže nešto što se tiče takvih tema koje promiču ranjivost i vezane su za mentalno zdravlje, onda im se nudi još takvih sadržaja i na temelju toga dolaze u kontakt s pojedincima koji ih mogu iskorištavati u ovakve svrhe", objasnio je psiholog Ivan Ćaleta.

Ivan Ćaleta Foto: Dnevnik Nove TV

Lako dostupni nasilni sadržaji

Zabrinjava lakoća dostupnosti tih nasilnih sadržaja.

"Prvi kontakt se ostvaruje na običnim društvenim mrežama, TikToku, Instagramu, Discordu, na platformama na kojima igraju igrice s prijateljima, a onda nakon toga se postupno prelazi na ozbiljnije razgovore. Njima se nudi osjećaj zajedništva, osjećaj da su voljeni i potrebni, a nakon toga se traže određeni ustupci, traži se da pošalju kakvu intimnu sliku", dodao je psiholog.

Potom prebacuju razgovor u zatvorenije, šifrirane grupe. Europol upozorava da je sadržaj te Zajednice prožet kodiranim jezikom, a poruke zlokobne, potiču na samoozljeđivanje i seksualno iskorištavanje. Djeca dobiju pristup ekstremno nasilnom sadržaju.

Djeca na mobitelima - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Roditelji su oprezni. "Naravno da imamo strah, svi roditelji imaju taj strah, možemo ih kontrolirati koliko možemo, ne možemo baš 100 posto nažalost", kazala je Marcela.

"Ništa ne prepuštamo slučaju, većinom kontroliramo, najčešće crtić, YouTube", rekla je Matea.

"Povjerenje treba steći da tebi dijete govori što radi, je li...", izjavila je Tanja. "Pratim sve što rade kako bih bila sigurna da ne idu na stranice za koje im nismo dali odobrenje", istaknula je Nik.

Djeca na mobitelima - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Stručnjaci savjetuju

Stručnjaci pak savjetuju: "Ako se dijete počelo povlačiti u sebe, skriva ekran mobitela, to ukazuje da imate problem. Otvorenim razgovorom, edukacijom djece i korištenjem tehnologije za ograničavanje pristupa sadržajima može se napraviti puno", zaključio je Lubura.

Unutar te mreže natječu se koja će grupa biti ozloglašenija, važan im je status pa se promoviraju krvavim zidovima, prizorima rezanja, sotonističkim simbolima, članovi moraju urezati po tijelu ime iznuđivača, navodi Europol. Imaju i priručnike za ubojstva i nasilne napade. Prijavljeno je više od 4000 takvih internetskih adresa.