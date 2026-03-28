Vrijeme se još nije ispuhalo, ima li razloga za veću brigu? Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Ciklona koja je u protekla dva dana donijela mnoge probleme gubi značaj, no vremenski sustavi nad našim dijelom Europe posloženi su na način da i dalje favoriziraju jak vjetar.

Sa zapada, preko centralne Europe snažno se gura greben anticiklone pa ponovno imamo izražene gradijente tlaka što znači i jak vjetar, no ovaj put s naglaskom na orkanske udare bure podno Velebita, što je ipak malo više uobičajena i češća situacija, nego što je bila krajem tjedna. Uz to, po visini i dalje kruži vlažan i nestabilan zrak, kojeg će i u sljedećem tjednu pritjecati još, i vlage i hladnoće sa sjevera, tako da nas, nažalost većinom oblačno prati i kroz najveći dio sljedećeg tjedna.



Jutro u unutrašnjosti promjenjivo do pretežno oblačno, prema istoku uglavnom povremeno i kišovito. U gorju, osobito u Lici moguća je i poneka pahulja snijega. Na sjevernom Jadranu djelomice, a na južnom pretežno sunčano. Zadržat će se vjetrovito uz umjeren i jak vjetar sa sjevera, dok će na moru puhati umjerena i jaka tramontana i bura, u Dalmaciji ponegdje s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima. Jutarnja temperatura, u nizinama unutrašnjosti od 4 do 8, u gorju većinom između 0 i 3, a na Jadranu od 5 do 10 stupnjeva.

Promjenjivo oblačno u zapadnim kopnenim krajevima će se zadržati i poslijepodne. Vrlo rijetko bit će moguće malo kiše, uglavnom na Banovini. Puhat će umjeren i jak sjeverni vjetar, većinom na sjeveru regije i uz moguće olujne udare. Najviša dnevna temperatura, očekuje se između 10 i 13 stupnjeva.



Uglavnom oblačno i u istočnim predjelima. Povremeno i dalje ovdje može pasti malo kiše. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni, temperatura većinom oko 9 stupnjeva.

Oblačno i u gorju, uz malo snijega prijepodne u Lici. Na sjevernom Jadranu djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim i podno Velebita orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 3 do 8, a na sjevernom Jadranu od 12 do 16 stupnjeva.



U Dalmaciji, u zaleđu djelomice sunčano, dok će na obali i otocima sunčano i prevladavati. Također vjetrovito uz umjerenu i jaku tramontanu i buru koja ponegdje može na udare biti olujna. Temperatura, oko 12 u Zagori, između 14 i 16 na većem dijelu obale, a gotovo 18 stupnjeva očekuje se na krajnjem jugu zemlje.

Sljedećih dana u unutrašnjosti oblačno, na istoku i dalje povremeno s kišom, a u gorju sredinom tjedna i snijegom. Svih dana puhat će vjetar sa sjevera, u ponedjeljak i utorak slab do umjeren, a u srijedu ponovno umjeren i jak sjeveroistočni pri čemu će još jednom biti i olujnih udara. U takvim okolnostma će se i temperatura malo sniziti.



Na Jadranu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali povremeno i kišom. U utorak na jugu, a u srijedu i drugdje na moru. Bura će tek prolazno oslabjeti u ponedjeljak. Jača ponovno već u utorak dok sredinom tjedna podno Velebita ponovno očekujemo orkanske udare. I na Jadranu svakim danom uz buru svježije.



Zadržat će se vjetrovito, no treba napomenuti kako i uz ponovno izražene gradijente tlaka u sljedećem tjednu, ono što nas čeka ne nalikuje na vrijeme ili nevrijeme koje smo prošli, fokus će ovaj put biti više na Jadranu i predjelima uz Jadran gdje su olujni i orkanski udari bure ipak na domaćem trerenu.