Tisuće djelatnika tuže bolnicu na obali za golemi iznos. Iz KBC-a tvrde: "Stali smo na braniku proračuna"

Tisuće djelatnika KBC-a Split tuže svog poslodavca. Tri medicinske sestre razgovarale su s reporterkom Provjerenog Dankom Derifaj u odvjetničkom uredu koji ih zastupa pod uvjetom da im se zaštiti identitet.

"Ja sam svoj posao jako voljela. Ali ne živi se od ljubavi. Nama treba naša plaća prehraniti kući djecu. Režije vam i računi stižu svaki dan", rekla je jedna od njih.



"Ta platna lista je, kad je vi pogledate, ne možete uopće shvatiti kad ste vi radili, što ste radili, za što je ovo plaćeno, za što nije", rekla je druga.

U KBC-u je ekipu Provjerenog primila pomoćnica ravnatelja za pravne poslove Kristijana Lučić Mjeda, kojoj se kasnije pridružio i šef pravne službe Branko Dobrić.



"To je jedna industrija tužbi. Oni su željeli napraviti jednu industriju tužbi i lagano ćućati državni proračun. Mi smo stali na braniku državnog proračuna", poručio je Dobrić.

Odvjetnici radnika tvrde da zapravo rade upravo suprotno, produžuju parnice tužbama i žalbama i gomilaju potencijalni trošak državnom proračunu.



"Zato što u nespornim predmetima koji su potvrđeni pred Vrhovnim sudom, umjesto da isplate dobrovoljno svojim ljudima ostatak, oni se, em, angažiraju odvjetnike koji nisu pravnici pravne službe KBC-a, a, em, stvaraju dodatni trošak. Jer te predmete smo mi prije 2023. rješavali s tri odvjetničke radnje. Sad ih ima po deset", poručuje odvjetnica Martina Radić Šunjić.

Rat tužbama narastao je do oko šest tisuća sporova u proteklih nekoliko godina.

Sve je počelo 2017. kada su stotine medicinskih sestara i djelatnika bolnice tužili za neuvećavanje osnovice za šest posto odlukom Vlade i dodatak u prekovremenom radu. Na to su imali pravo svi zaposleni u državnim službama.

Potom je uslijedio još jedan val tužbi za neplaćanje primopredaje smjene, covid dodatke, troškove prijevoza i slično.

"KBC Split smatra da većina takvih tužbi nije osnovana. Dvoje međusobno povezanih odvjetnika iz Splita, zaradili u vrlo kratkom roku i na relativno jednostavan način milijunske iznose koje su stvarali na parničnom trošku i na naknadama koje su naplaćivali za postupke od radnika. Sigurno da su sad kao posljedica toga bili vrlo motivirani da na neki način izazovu novi val tužbi, da generiraju novih val tužbi očekujući tako brzo financijsku zaradu", tvrdi Lučić Mjeda.

KBC je angažirao tri vanjska odvjetnika, kako bi, kažu, troškove izgubljenih sporova snosila i druga strana, odvjetnički ured, odnosno, radnik kojeg zastupaju.

"Mislim, svašta se radilo. Samo da odustanemo, da bi mi na kraju saznali. Sve te sestre, glavne sestre koje su nas odgovarale o tužbi, one su tužile prije nas i svoje novce dobile. A mi nismo smijeli tužiti kao kuću i ruku koja nas hrani, to je iz KBC. Naravno da smo nastavile i naravno da ćemo nastaviti dalje", poručuje jedna od medicinskih sestara.

Prvih petstotinjak radnika je odvjetnicima došlo preko sindikata. Ostali su, kažu, dolazili samoinicijativno kad su čuli da im kolegice i kolege dobijaju sporove.

Upravi se to nije svidjelo, kaže sindikalistica s kojom su kaže, prekinuli socijalni dijalog. I u razgovoru s ekipom Provjerenog iz uprave su je optužili za dosluh s odvjetnicom.

