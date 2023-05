Do kraja tjedna najviše sunčana vremena očekujemo na Jadranu, dok će u unutrašnjosti uz sunčana razdoblja još biti promjenljive naoblake i povremene oborine, i to najviše u istočnim i gorskim predjelima. Više o vremenu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Ujutro u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Mjestimice malo kiše uglavnom u gorskom području. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na sjevernom dijelu Jadrana umjerena, podno Velebita i vrlo jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a na Jadranu od 16 do 19 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj i dalje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura većinom 24 ili 25 stupnjeva.

U istočnim predjelima također djelomice sunčano. No, poslijepodne i navečer lokalno očekuje se jači razvoj oblaka te pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Poslijepodne temperatura isto tako oko 24 ili 25 stupnjeva.

Promjenljivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu ili pokoji pljusak u gorskoj Hrvatskoj. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena, podno Velebita i vrlo jaka bura. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 20 do 23, a na Jadranu od 25 do 27 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno ili djelomice sunčano. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti i na krajnjem jugu ponegdje pljuskovi i grmljavina. Puhat će mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 27 stupnjeva.

Slijedećih dana u kontinentalnom dijelu djelomice sunčano. U petak i nedjelju uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i na istoku zemlje postoji mogućnost za lokalni pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak u petak mjestimice i jak. Temperatura zraka bez veće promjene.

Na Jadranu će prevladavati sunčano. Jedino su u petak na jugu, uz jači razvoj oblaka, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura.

Vikend, dakle, u unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Samo je ponegdje u unutrašnjosti moguć pokoji pljusak.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.