Tjedan u koji smo zakoračili bit će vrlo promjenjiv. Prognoza vremena pokazuje kako ćemo imati sunčana razdoblja, maglu, ali često i kišu. U unutrašnjosti će to uglavnom biti male količine, dok će na Jadranu biti obilnije. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Ujutro na kopnu većinom oblačno, sivo i tmurno, uz niske oblake i mjestimičnu maglu. Na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice uz povremena sunčana razdoblja, osobito na srednjem dijelu, od Zadra do Splita, ali i povremeni pljuskovi s grmljavinom, najčešće na jugu. Na obali umjeren do jak lebić i oštro. Najniža temperatura od 10 do 13, na Jadranu od 15 do 17.

Sredinom dana u središnjoj Hrvatskoj djelomično razvedravanje, uz sunčana razdoblja, no onda ubrzo nova naoblaka, uz kišu, pljuskove, i moguću grmljavinu. Vjetar umjeren do jak sjeverni, uz koji će biti svježe. Najviša temperatura inače oko 18.

U Slavoniji promjenjivo oblačno i ugodno poslijepodne, uz puno sunčanih razdoblja i temperaturu oko 20 stupnjeva. Tijekom dana je rijetko moguć poneki pljusak, navečer raste mogućnost za njih pa će biti češći. Vjetar većinom slab, jugozapadni, tek predvečer okreće na umjeren do jak sjeverozapadni.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo oblačno. Najviše sunca u Istri, a najviše oblaka i kiše, u Gorskom kotaru, Lici, a na morskoj strani, oko Rijeke te pod Velebitom. Vjetar slabiji, ali i dalje umjeren, povremeno i jak, lebić, u gorju jugozapadnjak. Maksimalna temperatura na obali oko 21, a u gorju oko 16.

U Dalmaciji pretežno sunčano, uz promjenjivu naoblaku, no lokalno još može biti ponekog pljuska s grmljavinom, osobito na sjeveru. Puhat će umjeren lebić i jugo, a temperatura do 22 Celzijeva stupnja.

Sredina tjedna u unutrašnjosti promjenljivo oblačna, ujutro uz maglu. Povremeno će biti malo kiše, ali ne svuda. Najviše sunca imat ćemo u četvrtak, iako i tad može biti ponekog prolaznog pljuska, dok će u petak pljuskovi biti nešto češći. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Temperatura ujutro oko 11, poslijepodne oko 19.

I na obali promjenjivo idućih dana, uz sunčana razdoblja, ali ovdje i češću kišu, padat će svaki dan, obilnije u četvrtak i petak. Puhat će jugo, jače u drugoj polovini tjedna, tad će biti umjereno do jako. Najniža temperatura oko 17, a najviša oko 22.

