Stižu zahladnjenje, kiša i snijeg, ali pogoršanje neće dugo trajati: Prognostičar Dnevnika Nove TV otkriva kada slijedi smirivanje vremena

Počelo je jedno izraženije pogoršanje, no ono neće biti dugotrajno. Preko Hrvatske se u ovim trenucima premješta ciklona s frontalnim sustavom, kiša će tijekom noći zato biti sve češća i jača. A u petak će posvuda zahladnjeti i na kopnu će prijeći u snijeg.

Pred nama je oblačno, vjetrovito, a ponegdje i hladno jutro. Već će u ranim satima zapuhati umjeren do jak sjeverac, a na obali bura, od Istre do Pelješca.

U mnogim će predjelima padati kiša, na obali i pljuskovi s grmljavinom, osobito u južnoj Dalmaciji, gdje će ujutro još puhati jugo.

Na kopnu će kiša, dakle, prelaziti u susnježicu i snijeg, prvo u Gorskom kotaru, Lici, Međimurju, Zagorju i Podravini, a kasnije i drugdje.

U mnogim će krajevima temperatura tijekom dana padati, tako da će jutro biti manje hladno nego poslijepodne.

I drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj bit će oblačan, vjetrovit i hladan. U većini predjela padat će susnježica i snijeg. Pritom će se stvarati pokrivač, na sjeveru malo deblji, 10 do 15 centimetara, a na jugu i istoku tanji, od 1 do 5. Sjeverac će puhati umjereno do jako, Oslabjet će tek navečer, kad će i snijeg polako prestajati. Temperatura će tijekom dana biti u padu od 4 - 5 prema 1 - 2 Celzijeva stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također oblačno, u početku uz kišu, promjenjiv vjetar i temperaturu od 6 do 10, a onda će sredinom dana i ovdje okrenuti na sjeverozapadnjak, koji će jačati i pritom će zahladnjeti na 2 do 3 stupnja - kiša će tada prelaziti u susnježicu i snijeg - prvo na zapadu, a tek navečer i na istoku. Međutim, većinom se neće primati na tlu.

Najveća mogućnost za sunčana razdoblja u petak je u Istri i Primorju. Ovdje će kiša većinom prestati do sredine dana, a popodne će se i razvedravati sa zapada. Međutim, i dalje će puhati jaka i olujna bura, sve do navečer, tako da će biti prekida u trajektnom i katamaranskom prometu. Zbog bure će biti i vrlo hladno, činit će se puno hladnije od ovih 6 do 10 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici cijeli dan ostaje oblačno, vjetrovito i hladno, sa snijegom. Tek će navečer prestati padati. Ukupno je moguće od 5 do 15 centimetara. Temperatura će popodne biti oko 1 Celzijev stupanj.

U Dalmaciji će nakon oblačnog i kišovitog jutra u drugom dijelu dana biti sve manje kiše i pljuskova. Kasno popodne će se i razvedravati sa sjeverozapada. Bura će se proširiti na cijelu obalu i ojačat će na jaku. A temperatura će danju biti između 10 i 14 stupnjeva, osim u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će biti malo manje.

Tri dana kopno

Već za vikend nam se vrijeme stabilizira. Na kopnu će biti sunčanije, bez kiše i snijega, ali u subotu uz vrlo hladno jutro. Temperatura će se spuštati do vrijednosti između -8 i -5. U nedjelju će zatim osjetno zatopliti, danju će biti oko 13, a početkom sljedećeg tjedna još toplije, blizu 20 stupnjeva.

Tri dana more

I pred Jadranom su sunčani i sve topliji dani. U subotu će biti još malo bure i jutro će biti hladno, s temperaturom oko 4. No danju će već biti oko 14. Zatim u nedjelju i ponedjeljak i stupanj-dva više od toga. Pritom će u nedjelju još puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, dok će početkom sljedećeg tjedna zapuhati slabo jugo.

Preporuka

Kiša će u noći na petak biti sve češća i jača. Tijekom jutra na kopnu će prelaziti u snijeg, ponegdje će se stvarati pokrivač, ponajprije u Međimurju, Podravini, Zagorju i Gorskom kotaru, gdje je moguće 10 do 15 centimetara. Dan će inače biti vrlo vjetrovit i hladan. No, to je kratkotrajno pogoršanje. Od vikenda nam ide stabilizacija i zatopljenje koji bi mogli potrajati sve do kraja veljače.