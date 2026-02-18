Pripremite kišobrane: Stižu nam pljuskovi i grmljavine, ali zna se kada dolazi nova promjena

U četvrtak će se u Padskoj nizini na sjeveru Italije razviti vrlo jak ciklonalni vrtlog pa će u naše krajeve s juga u jakoj struji stizati vrlo vlažan i iznadprosječno topao zrak, a s njim ponegdje i obilna oborina.

Središte ciklone u petak će se premjestiti na južni Jadran. Na njezinoj stražnjoj strani u jakoj struji će pritjecati osjetno hladniji zrak s kojim će prolazno biti snijega i u nizinama. U subotu se očekuje smirivanje vremena, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Vrijeme prijepodne

Vrijeme će u četvrtak ujutro i prijepodne u većini krajeva biti promjenjivo do pretežno oblačno i vjetrovito. Na Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj padat će kiša, a zatim će se pljuskovi i grmljavina od sredine dana proširiti na središnje, zatim i istočne predjele.

Puhat će umjeren do jak južni i jugoistočni vjetar, u gorskoj Hrvatskoj na udare i olujan jugozapadnjak. Na Jadranu se očekuje jako i olujno jugo. Zbog vjetra i obilne oborine na snazi je i upozorenje meteoalarma.

Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 0 do 4, a na Jadranu od 5 do 10 stupnjeva.

Vrijeme tijekom dana

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj padati kiša, osobito na jugu, gdje može biti i jačih pljuskova. S juga i jugoistoka puhat će umjeren i jak vjetar, a najviša temperatura iznosit će od 10 do 15 stupnjeva.

U istočnim predjelima poslijepodne će, najprije u zapadnom dijelu, a prema večeri i u istočnom, pasti kiša. Bit će vjetrovito uz umjeren i jak jugoistočnjak, a poslijepodne će temperatura ponegdje doseći i do 16 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će pljuskova i grmljavine, ponegdje i obilnih oborina. Potkraj dana i u noći na petak u gorju će pasti i snijeg. Bit će vjetrovito, u gorju uz umjeren i jak, na udare i olujan jugozapadnjak. Na Jadranu se očekuje jako i olujno jugo, koje će navečer naglo okrenuti na jugozapadnjak. Najviša temperatura većinom će se kretati od 9 do 14 stupnjeva.

I u Dalmaciji će puhati jako i olujno jugo uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Temperatura će se kretati od 12 do 16 stupnjeva.

Vrijeme do kraja tjedna

U unutrašnjosti će u petak biti osjetno hladnije pa će kiša ponegdje prelaziti u susnježicu i snijeg, koji će u drugom dijelu dana postupno prestati. Za vikend će biti pretežno ili djelomice sunčano, osobito u subotu, dok u nedjelju ponegdje može biti malo kiše. U petak će biti vjetrovito, uz jak, na udare i olujan sjeverac.

U petak će na Jadranu biti kiše, u Dalmaciji pljuskova i grmljavina. Zatim se sa sjevera očekuje postupno razvedravanje. Za vikend će većinom biti sunčano. U petak će puhati jaka i olujna bura, a prijepodne na krajnjem jugu jugo.

Prema trenutom prognostičkom materijalu, do sredine sljedećeg tjedna bit će iznadprosječno toplo i većinom suho s najviše sunca na Jadranu.