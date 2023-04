Posvuda će biti pretežno ili barem djelomice sunčano, što bi bilo dobro iskoristiti za aktivnosti na otvorenom, jer od četvrtka nam slijedi zamjetna promjena vremena s kišom i novim osvježenjem. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić u vremenskoj prognozi.

Kao i u većem dijelu dana, u srijedu u zapadnim i središnjim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu ujutro djelomice sunčano, a najviše sunčana vremena u Dalmaciji i istočnim predjelima. U većini krajeva vjetar slab. Samo će na istoku zemlje ponegdje biti umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu mjestimice umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz slab do umjeren vjetar s juga i jugozapada. Malo toplije uz najvišu temperaturu od 16 do 19 stupnjeva.

U istočnim predjelima sunčano. Na istoku Slavonije te u Baranji i Srijemu mjestimice će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a drugdje vjetar uglavnom slab. Poslijepodne temperatura ponegdje do 19 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a prema kraju dana sa sjeverozapada postupan porast naoblake. Vjetar u gorskom području većinom slab. Na Jadranu poslijepodne slabo do umjereno jugo koje će prema kraju dana sve više jačati, osobito duž zapadne obale Istre i na otvorenom moru. Najviše dnevna temperatura od 13 do 16, na Jadranu od 16 do 18 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano uz slab i umjeren jugozapadnjak. Potkraj dana vjetar će na moru okrenuti na jugo. Temperatura ponegdje do 20 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom. Glavnina oborine očekuje se u četvrtak i u noći na petak kada će umjereno osvježiti, a u najvišem gorju moglo bi pasti i malo snijega. Vjetar većinom slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u subotu će jačati jugozapadnjak.

Na Jadranu vrlo promjenljivo, povremeno s kišom, osobito u četvrtak i u noći na petak kad se očekuje glavnina oborine i u obliku izraženih pljuskova i grmljavine. Puhat će većinom umjereno i jako jugo koje će u petak na sjevernom dijelu prolazno okrenuti na mjestimice umjeren sjeverozapadnjak, a na južnom jugozapadnjak. Od petka svježije.

Nove izraženije oborine očekuju se ponovno u nedjelju i to najviše u Dalmaciji. Po svemu sudeći, kišna će se epizoda protegnuti i na prvu polovicu tjedna.

