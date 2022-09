Nedjelja je bila uglavnom sunčana te većinom i ugodno uz najčešće 20-ak stupnjeva u kopnenom dijelu zemlje te koji više u priobalju i na otocima. Vremensku prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Dosta sunca bit će i u idućem tjednu, no povremeno, ali ne jako često bit će i povećane naoblake te uz to i mogućnosti za malo kiše ili pljusak. Prva od tih epizoda stiže u noći s nedjelje i u ponedjeljak ujutro kad bi kiše moglo biti u unutrašnjosti, a premještanjem oblačnog sustava dalje, sutra poslijepodne i na jugu. Za to vrijeme na sjeveru će se već razvedriti te će prevladavati sunčano.

Razlog novoj kiši, ovaj put mjestimičnoj i svakako ne onako obilnoj kao što je to bilo krajem tjedna, je jedna masa vlažnog nestabilnog zraka koja će se u brzoj sjeverozapadnoj struji sutra premjestiti preko naših krajeva. I to isto tako, relativno brzo.

U ponedjeljak ujutro će stoga u kopnenom području biti većinom oblačno, povremeno uz kišu ili čak poneki pljusak, a nestabilnije će biti i na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Na moru slabo do umjereno jugo, osobito južnije, dok će na sjevernom dijelu postupno okretati na buru. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti svega 10-ak stupnjeva, u gorju i manje, oko 5, a na Jadranu od 13 do 17.

Nakon oblačnog jutra, u središnjoj Hrvatskoj prvo djelomice, a poslijepodne i pretežno sunčano. Prema kraju dana u Podravini možda poneki pljusak. Vjetar slab, temperatura od 16 do 19 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Poslijepodne pretežno sunčano, a navečer je i ovdje moguć kakav pljusak. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti od 16 do 19 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u drugom dijelu dana uglavnom djelomice sunčano. Mala mogućnost za pljusak stoji u Istri. Puhat će slaba do umjerena bura. Temperatura, većinom od 20 do 23 stupnja, a u gorju svježije, između 13 i 18.

U Dalmaciji u ponedjeljak promjenjiva naoblaka, izmjena sunca i oblaka, pri čemu su uglavnom u zaleđu poslijepodne vjerojatni lokalni pljuskovi. Jugo, isto poslijepodne u okretanju na buru – temperatura će biti od 21 do 24 stupnja.

More je nešto toplije na jugu nego na sjevernom Jadranu, no sve ukupno, nije odveć hladno, uglavnom od 22 do 25 stupnjeva.

I idućih dana vrijeme će na kopnu biti djelomice ili pretežno sunčano. Ujutro je mjestimice moguća magla, poglavito u utorak. U srijedu uz povremeno više oblaka, rijetko opet možda ponegdje malo kiše. Jutra svježa, u gorju i prohladna, a i najviša dnevna temperatura će biti barem malo ispod prosjeka za doba godine. Od 16 do 19 stupnjeva.

Na Jadranu sunčano, u srijedu uz prolazno malo više oblaka. Puhat će većinom slaba do umjerena, a u srijedu mjestimice i jaka bura. Bit će toplije i ugodnije nego u unutrašnjosti, danju uglavnom od 22 do 24 stupnja.

