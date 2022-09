Rekordni vodostaj Kupe, koji je iznenadio i Hrvatske vode, poplavio je naselja u Karlovačkoj županiji. Poplavljeno je 20 objekata na području Karlovca, a u mjestu Brodarci nisu izdržale boks barijere. Pod vodom su i stambeni objekti u Ozlju. Elementarna nepogoda nije proglašena, a šteta se tek treba zbrajati.

Koliko je Karlovačke županije završilo pod vodom, vidljivo je i iz zraka. Kroz Brodarce prolazi se ili čamcem ili traktorom.

"Situacija je takva da smo odsječeni s obe strane. Ne možemo prolazit osim s traktorom kak se vidi, a s druge strane je još gore", kazali su Dubravko i Miljenko novinarki Dnevnika Nove TV Srni Bijuk.

"Evo, vidite par centimetri da uđe u kuću. Sve je ovo poplavljeno. Tamo ne možemo uopće ući. Tamo su drva, kokoši...", istaknula je Ivanka Štanjer iz Brodaraca.

Jučer su se gradile boks barijere koje ipak nisu izdržale. Kupa je iznenadila i narasla više od osam metara.

"Svakog ljudi, pa tako i mene. Ne znam što dalje. Zemlju sam im prodao za nasip. Kad će on krenut, samo Bog zna", rekao je Dubravko.

VELIKA GALERIJA Potop u Hrvatskoj: U Ogulinu se izlila Dobra, pala rekordna količina kiše. U tri županije stanje obrane od poplava

Dnevnik Nove TV uživo u Brodu na Kupi: "Dok se rijeka ne vrati natrag, i dalje će biti problem"

Pod vodom je i Gornje Pokupje. Dvorišta, ceste, stradali su i automobili. Kuće su se spašavale kako god su mogle.

"Ovdje sam dolje morao razbiti ogradu. Razbio sam beton dolje i onda voda odlazi ispod. Ali bilo je na knap jer se sve diglo ovdje", prepričao je za Dnevnik Nove TV Zdravko Beričević iz Gornjeg Pokupja.

Za neke nije bilo spasa. U jednoj obiteljskoj kući poplavljeno je prizemlje, pa je dio obitelji zatočen na prvom katu.

"Ja sam tu za njih. Ima ih gore troje, brinem se za njih. Po namirnice i po potrebi lijekovi, ja se brinem za njih", istaknuo je Tin Kabić iz Gornjeg Pokupja

Ukupno je poplavljeno dvadesetak objekata na području Karlovca.

Na području Ozlja desetak stambenih objekata.

Iz Hrvatskih voda kažu kako ih je iznenadila visina Korane, koja se zatim prelila u Kupu. Nasip s jedne strane obale, dodali su, još će se neko vrijeme čekati.

"Znate da otkupljujemo zemljišta na tom području, 11 tisuća čestica treba riješiti. To je proces koji treba još tri do pet godina da bi došlo do pune sigurnosti grada Karlovca", rekao je Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih voda.

Od poplava jučer nije bio siguran ni Ogulin. Povijesne količine kiše podigle su Dobru, koja je prodrla u kuće. Dobra je poplavila 15-ak stambenih objekata.

Bilo bi ogorčenje možda i manje da se ovo ne ponavlja. I prije pet godina na isti datum Ogulin je bio pod vodom.

"Površine ispod moje kuće su zapuštene. Mi nismo vidjeli dokle je došla voda, koliko je to zaraslo. Možda bi nešto vrijedilo da se to održava", kazao je Goran Lukić iz Ogulina.

Sa suncem se voda povlači, ali ostaje šteta. Kolika? Tek će se zbrajati.

