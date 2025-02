U sljedećih nekoliko dana stižu prvi znaci ranog proljeća: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Sljedećih par dana vrijeme će sve više imati obilježe ranog proljeća. Na vrijeme će i u subotu u većini krajeva najviše djelovati greben jake anticiklone. No, taj će greben ipak polako odmicati dalje na istok, a sa zapada će sve više jačati utjecaj atlantske ciklone - pa će na prednjoj strani velikog ciklonalnog vrtloga - s jugozapada u naše krajeve pritjecati sve vlažniji zrak.

U subotu ujutro i prijepodne u većini će krajeva prevladavati sunčano. Jedino na sjevernom dijelu Jadrana i u gorskom području sa zapada porast naoblake. U istočnim predjelima puhat će slab i umjeren jugoistočnjak, u gorju jugozapadnjak, a na Jadranu jugo. Jutro u unutrašnjosti hladno, premda posvuda uz blagi porast najniže vrijednosti temperature koja će biti od -6 do -3, a na Jadranu od 3 do 7 Celzijevih stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj poslijepodne sa zapada jače naoblačenje. Vjetar slab, osim u Podravini gdje će puhati mjestimice umjeren jugoistočnjak. Najviša temperatura od 7 do 10 stupnjeva.

U istočnim predjelima sa zapada sve više oblaka prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, osobito uz Dunav i Dravu. Poslijepodne temperatura od 6 do 9 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne i osobito navečer promjenljivo i pretežno oblačno ponegdje uz malo kiše, osobito na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren s juga i jugozapada. Najviša temperatura od 5 do 8, na Jadranu od 10 do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji na sjevernom dijelu porast naoblake, no uglavnom suho. Na južnom - djelomice, prema jugu i pretežno sunčano. Ponegdje će zapuhati umjereno jugo. Temperatura od 12 do 15 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenjivo i pretežno oblačno. Mjestimice može pasti malo kiše i to uglavnom u ponedjeljak. Temperatura zraka u blagom porastu pa će jutra biti osjetno manje hladna.

Na Jadranu također promjenljivo mjestimice uz malo kiše i to najčešće u ponedjeljak. Temperatura u blagom porastu.

Za vikend, dakle, sa zapada postupan porast naoblake pa će uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorskom području u drugom dijelu subote i u nedjelju biti malo kiše. Vjetar povremeno umjeren južnih smjerova, a temperatura posvuda u blagom porastu.

