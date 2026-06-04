Najmanje osam poginulih u izraelskim napadima na Gazu

Najmanje osam osoba ubijeno je rano u četvrtak u izraelskim zračnim napadima na grad Gazu, rekao je glasnogovornik palestinske civilne zaštite za AFP.

Pet osoba poginulo je u napadu na stanove na sjeverozapadu grada Gaze, a dvije u napadu na stanove na jugozapadu grada. Još jedna osoba poginula je u zračnom napadu na kuću u izbjegličkom kampu Al-Shati Refugee Camp, na zapadu grada, rekao je glasnogovornik Mahmoud Bassal.

U napadima je također ranjeno najmanje 15 osoba, dodao je.

Unatoč primirju koje je na snazi ​​od listopada 2025., pojas Gaze i dalje je poprište nasilja, a izraelski zračni napadi događaju se gotovo svakodnevno.

Prema podacima Ministarstva zdravstva tog područja, koje je pod upravom palestinskog islamističkog pokreta Hamas, više od 900 ljudi ubijeno je od stupanja na snagu primirja, koje je završilo nakon dvije godine rata koji je započeo 7. listopada 2023. neviđenim napadom Hamasa na Izrael.

Prva faza primirja obilježila je oslobađanje posljednjih izraelskih talaca u Gazi koje je oteo Hamas, u zamjenu za Palestince koje je držao Izrael. No, prijelaz na drugu fazu, koja je trebala uključivati ​​razoružanje Hamasa i postupno povlačenje izraelske vojske, čini se da je potpuno zastao.

Prošli tjedan, izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da je naredio vojsci da preuzme kontrolu nad 70 posto Pojasa Gaze, u odnosu na 60% koliko trenutno kontrolira.

Krajem svibnja, novoimenovani vođa oružanog krila Hamasa, Mohammed Odeh, ubijen je u izraelskom zračnom napadu, 11 dana nakon atentata na svog prethodnika.