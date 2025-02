Vujčić o besplatnom računu građana: "Drago nam je što su banke odustale od dizanja naknada"

Ministarstvo financija konačno je predstavilo prijedlog o ukidanju dijela naknada banaka za građane.

Iako tek ide u javnu raspravu, više ne bi trebalo biti plaćanja naknada za otvaranje, vođenje ili zatvaranje računa u banci, polog novca na račun ili izdavanje i korištenje debitnih kartica.

Ministar vjeruje da banke neće dizati iznose ostalih naknada koje nisu obuhvaćene ovim prijedlogom.

"Omogućit ćemo besplatan račun za osnovna primanja. On će dakle biti u potpunosti besplatan", najavio je ministar Marko Primorac.

A o naknadama se oglasio i guverner Boris Vujčić. Pozdravio je odluku većine komercijalnih banaka da ne idu u njihovo podizanje nakon posljednjeg sastanka održanog između banaka i HNB-a.

Vjeruje kako je to u najvećoj mjeri rezultat djelovanja upravo HNB-a, koji je od banaka tražio da im opišu na koji način točno određuju visinu cijena za sve svoje usluge koje pružaju građanima, poput vođenja računa ili jednostavnih financijskih transakcija.

"Nama je drago da, nakon što smo razgovarali s bankama, prihvate da u ovom trenutku odustanu od dizanja naknada. To nije puno - taj dio u ukupnoj inflaciji je od 0,2 do 0,3 posto. Ali u ovom trenutku je dobro da svatko napravi što može i zato smo zadovoljni što su banke odustale od tog dizanja naknada. Isto tako, zadovoljni smo da su nakon one naše okružnice odustale od stotina vrsta naknada koje su imale kao svoje tarifne stavke", kaže Vujčić.

