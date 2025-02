Stižu ljepši dani: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva gdje će biti najsunčanije

I u petak će se iznad naše zemlje protezati greben jake anticiklone s hladnim zrakom. Za vikend ovaj će se sustav sporo premještati na jugoistok Europe. Istodobno sa zapada će se približavati dolina vrlo prostranog atlantskog vrtloga na čijoj će prednjoj strani u naše krajeve stizati postupno topliji, ali i vlažniji zrak.



Ujutro će u većini krajeva unutrašnjosti djelomice, a prema istoku zemlje i pretežno biti sunčano. Na Jadranu vedro uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak. Drugdje vjetar slab. Jutro hladno uz najnižu temperaturu ipak malo višu od današnje, u unutrašnjosti od -7 do -3, a moru od 0 do 5 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, prolazno uz malo više oblaka. Vjetar slab, a najviša temperatura oko 6 stupnjeva.



U istočnim predjelima pretežno sunčano mjestimice uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Poslijepodne temperatura ponegdje na istoku do 8 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Vjetar u gorju slab, a na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 2 do 6, na Jadranu od 10 do 12 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano, a na jugu i vedro. Uz obalu slaba do umjerena bura, a na otocima i otvorenom moru umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 12 do 14 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo oblačno, mjestimice uz moguću slabu kišu, uglavnom potkraj nedjelje i u ponedjeljak. U subotu će, osobito u Slavoniji, puhati umjeren jugoistočnjak. Ujutro ponegdje moguća kratkotrajna magla. U nedjelju jutro manje hladno, a u ponedjeljak i najviša dnevna u manjem porastu.



Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Uglavnom u nedjelju uz više oblaka mjestimice može pasti malo kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo. Temperatura u blagom porastu.



Prema sredini tjedna sve toplije, osobito u unutrašnjosti u ponedjeljak i utorak. Bit će i sve oblačnije povremeno s kišom. Glavnina oborine izgledna je u srijedu kad ponegdje može biti i obilna, a po današnjim proračunima u gorju potkraj srijede može biti i snijega.

Pročitajte i ovo tužiteljstvo pri kraju s poslom Odluka o Dabri idući tjedan? Sabor bruji o "maestralnom strijelcu" koji nije služio vojsku zbog priziva savjesti

Pročitajte i ovo Nesreća u Torontu Avion se prevrnuo na pisti, kompanija putnicima ponudila naknadu: "Visjeli smo poput šišmiša"