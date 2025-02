Kada možemo očekivati toplije vrijeme? Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

I u četvrtak će nad većim dijelom Europe dominirati velika anticiklona koja nastavlja donositi stabilne vremenske prilike.

S druge strane, na zapadu kontinenta je nestabilnije i promjenjivije zbog premještanja ovih fronta. Međutim one neće doći do nas, tako da je pred Hrvatskom još sunčanih dana.



U četvrtak prijepodne u velikom će dijelu zemlje biti vedro. Umjerena naoblaka moguća je na sjevernom i srednjem Jadranu, no i tamo će se ubrzo razvedravati, već tijekom jutra. Kratkotrajna magla moguća je u Lici. Bura će na obali biti još slabija nego danas, puhat će uglavnom slabo do umjereno. Samo su pod Velebitom mogući jaki udari. Jutro će ponovno biti vrlo hladno, posvuda. Na Jadranu će temperatura biti između -2 i 2, a na kopnu od -12 do -8.

I u drugom dijelu dana bit će sunčano u središnjoj Hrvatskoj pa i pretežno vedro. Tek će se kasno poslijepodne na sjeveru malo naoblačiti. Vjetar će puhati slabo, s jugoistoka, a temperatura će biti malo viša nego danas, rast će do 5, 6 Celzijevih stupnjeva.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, većinom vedro i hladno. I ovdje će puhati će slab jugoistočni vjetar, a najviša poslijepodnevna temperatura bit će 4, 5 stupnjeva.



Nakon nešto malo jutarnjih oblaka na sjevernom Jadranu, brzo će se razvedravati, pa će poslijepodne u Istri i Primorju biti pretežno vedro. U Gorskom kotaru i Lici mala do umjerena naoblaka, ali i dalje pretežno sunčano. Bura će na obali puhati uglavnom slabo, a na otocima i u Istri okrenut će na maestral. Maksimalna temperatura bit će oko 9. U Gorskom kotaru će rasti do 3, a u Lici do 5 ili 6 Celzijevih stupnjeva.



U Dalmaciji će u četvrtak biti većinom vedro i sunčano, samo rijetko uz malo oblaka. Slaba bura će sredinom dana okretati na maestral, a temperatura će rasti do vrijednosti između 10 i 12 Celzijevih stupnjeva, u unutrašnjosti oko 8, no sve u svemu bit će ugodno.

Tri dana kopno

Sljedećih će dana zatopliti, ali i malo se naoblačiti. Tako će u petak na kopnu biti djelomice sunčano, znači uz više oblaka nego danas i sutra. Zatim za vikend još oblačnije, osobito u nedjelju kad će biti pretežno oblačno. Puhat će slab vjetar ovih dana, uglavnom jugoistočni, i temperatura će biti u osjetnom porastu, osobito ona dnevna koja će za vikend biti blizu 10 Celzijevih stupnjeva.

Tri dana more

I na Jadranu će sljedećih dana biti malo više oblaka, no i dalje većinu vremena ostaje pretežno sunčano. Tek će u nedjelju biti umjereno do pretežno oblačno, i tad postoji maaala vjerojatnost za malo kiše na Kvarneru. U petak će još puhati slaba bura, a onda za vikend prolazno jugo. I ovdje će temperatura rasti, ujutro će biti od 2 do 5, a danju će se približiti 15 stupnjeva.



Dakle, i dalje ostajemo u razdoblju u kojem većinom neće biti kiše, iako ćemo od petka postupno imati sve više oblaka. A zimogrozne će Obradovati i vijest da nam ide zatopljenje. Temperatura će rasti i jutarnja i dnevna, i na kopnu i na Jadranu.

