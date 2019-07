Kako ovaj tjedan bude odmicao, vrijeme će biti sve stabilnije, s više sunca i blagim rastom temperature. Samo će na početku biti ponešto bure pa, ako ste na moru u utorak ipak birajte zaklonjenije plaže. Noću će biti ugodno spavati, a i danju će zasad izostati velike vrućine.

Tijekom jutra će uglavnom prevladavati sunčano vrijeme. Nešto promjenjive naoblake može eventualno biti na jugu Dalmacije, gdje bi moglo pasti i malo kiše ili pokoji pljusak. U kopnenim dijelovima će sa sjevera puhati slab do umjeren vjetar, a na Jadranu uglavnom umjerena i jaka bura. Podno Velebita će biti i olujnih udara. Na kontinentu će jutarnja temperatura iznositi od 10 do 15 stupnjeva, na moru od 18 do 23 stupnja.

Danju će u središnjoj Hrvatskoj većinom biti sunčano i toplije nego u ponedjeljak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će iznositi oko 27 stupnjeva.

Slično će biti i u Slavoniji i Baranji. Nešto više oblaka bit će u poslijepodnevnim satima, ali će vrijeme većinom biti sunčano. Temperatura će porasti do barem 26, a mjestimice i do 28 stupnjeva.

Sunčano će biti i u gorju i na sjevernom Jadranu. U gorju će povremeno puhati umjeren sjeveroistočnjak, a na moru dio dana umjerena i jaka bura, čak i s pokojim olujnim udarom. Poslijepodne će ipak oslabiti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša će dnevna temperatura iznositi između 27 i 29 stupnjeva.

U Dalmaciji će tijekom jutra prolazno biti malo više oblaka, ali će poslijepodne biti vedrije i sunčano. Od sredine dana će i bura oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a temperatura će iznositi i do 30 stupnjeva.

Temperatura mora je uglavnom oko 23, 24 stupnja, izuzev Šibenika gdje je izmjereno 22 te zapadne obale Istre, gdje je izmjereno oko 25, 26 stupnjeva. UV indeks će biti vrlo visok ili visok prema istoku i jugu, gdje će tijekom dana biti malo više oblaka nego drugdje.

U srijedu će vrijeme u kopnenoj Hrvatskoj biti sunčano, a u četvrtak i petak u vrijeme biti oblačnije. Na kontinentu postoji mogućnost za pokoji pljusak, češće u petak. Vjetar će biti slab ili ga neće biti, a temperatura će tijekom tjedna biti u porastu.

Što se tiče Jadrana, uglavnom će prevladavati sunčano vrijeme. Tek u petak na sjevernom dijelu, i to ponajprije u Istri, uz lokalno jači razvoj oblaka može doći do pljuska. Puhat će sjeverozapadnjak, koji će u okrenuti na jugozapadnjak. Također, idućih će dana i temperatura na moru biti sve viša.

