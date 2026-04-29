Kiša, vjetar i mraz! Vrijeme za produženi vikend ne obećava, prognostičarka Dnevnika Nove TV otkriva kada će zatopliti

U srijedu je diljem zemlje prevladavalo oblačno vrijeme. Iako je povremeno bilo i nešto sunca, često je padala kiša, većinom u unutrašnjosti. Unatoč oblacima, na moru je bilo toplo, uz temperaturu do 24, a na kopnu i 10 do 15 stupnjeva manje.

Sa sjevera jača anticiklonalni greben, ali sa zapada plitka dolina s frontalnim poremećajem zahvaća Jadran, pa će u četvrtak u prvom dijelu dana donijeti oborine u priobalno područje i gorje. Očekuje se i dosta vjetrovit dan. Ipak, već se od petka očekuje smirivanje, slabljenje vjetra i sunčanije vrijeme.

U četvrtak će jutro biti djelomice do pretežno sunčano. Uz povećanu naoblaku mjestimice je moguća kiša, većinom u gorju i Dalmaciji, dok će središnji i istočni predjeli ostati suhi. Bit će vjetrovito, u unutrašnjosti će puhati umjeren, na udare jak sjeveroistočnjak. Na obali jaka, na udare olujna bura, osobito u Velebitskom kanalu. Bit će osjetno svježije nego jutros, s temperaturom između 3 i 7 u nizinama, u gorju od 1 do 4, a na obali i otocima između 8 na sjeveru i 15 na jugu.

U središnjoj Hrvatskoj u drugom dijelu dana pretežno sunčano. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni vjetar, na udare mjestimice i jak. Najviša dnevna temperatura između 13 i 16.

U Slavoniji prevladavajuće sunčano. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na udare ponegdje i jak. U najtoplijem dijelu dana mjerit će se između 14 i 16.

U Gorskom kotaru i Lici poslijepodne sunčanije nego jutro, ali i dalje uz umjerenu naoblaku. Iako se većina kiše očekuje u prvom dijelu dana, ponegdje može pasti još koja kap. Temperatura od 8 do 12.

Na sjevernom Jadranu prevladavajuće sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Puhat će jaka bura, osobito podno Velebita na udare i olujna. Temperatura između 16 i 21.

U Dalmaciji djelomice do pretežno sunčano i većinom suho. Puhat će jaka, lokalno na udare olujna bura. Najviša dnevna temperatura od 17 do 21.

Tri dana kopno

Do kraja tjedna na kopnu pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. U nedjelju navečer postupni porast naoblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u petak na udare lokalno i jak, a u nedjelju južni i jugozapadni. Jutra svježa – osobito u petak lokalno je moguć mraz, a dnevna temperatura u porastu.

Tri dana more

Na moru će prevladavati sunčano. Prema kraju nedjelje porast naoblake sa zapada, najprije na sjevernom dijelu.

Jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, u petak u slabljenju, u subotu u okretanju na većinom umjeren sjeverozapadni, u nedjelju jugozapadni vjetar.

Vikend

Vrijeme će u četvrtak još biti promjenjivo, a ponegdje i kišovito. Za produženi vikend ipak ne bi trebalo biti oborina, iako, na prvi svibnja još će biti dosta vjetrovito, osobito na moru. Ostatak vikenda bit će ugodniji za boravak na otvorenom, a novo naoblačenje stiže krajem nedjelje.