Nazire se kraj svježem, tmurnom vremenu i oblacima – pred nama je djelomična stabilizacija, koja neće dugo potrajati, no do kraja tjedna ćemo imati više sunčanih razdoblja. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Tlak zraka polako raste, a ciklone i fronte pdmiču od naših krajeva. I dalje nad nama kruži vlažan i nestabilan zrak u sklopu jednog visinskog vrtloga no i njegova snaga polako posustaje...



Tako će u unutrašnjosti prijepodne još biti umjereno do pretežno oblačno. Najoblačnije u Lici, pa tamo može pasti malo kiše, dok su u središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji već moguća i sunčana razdoblja. Na Jadranu više sunca, bit će pretežno sunčano, uz umjerenu naoblaku. Na kopnu će puhati slab vjetar, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru bura, u Dalmaciji slaba do umjerena, a na sjeveru, osobito pod Velebitom, umjerena do jaka. Najniža temperatura, u gorju oko 7, u nizinama 9, a na obali oko 13.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčana razdoblja, uz umjerenu naoblaku. Rijetko može pasti malo kraće, prolazne kiše, osobito u Zagorju, Međimurju i Podravini. Vjetar će biti slabiji nego u utorak, puhat će slab sjeverac, tek navečer prolazno umjeren. Najviša temperatura između 15 i 17.



U Slavoniji promjenjivo oblačno, a zatim kasnije poslijepodne djelomično razvedravanje pa će biti i ovdje sunčanih razdoblja. Ipak, povremeno je moguće malo kiše, osobito duž Posavine i u Srijemu. Vjetar, slab, povremeno i umjeren, sjeverozapadni, a temperatura od 15 do 17.



U Istri, Primorju i na Kvarneru srijeda sunčana uz malu do umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti Istre moguć je kratak popodnevni pljusak. Bura će sredinom dana oslabjeti, zapuhat će maestral, ali navečer, ubrzo nakon 19 sati, ponovno bura – znatno slabija nego ujutro, većinom umjerena, samo pod Velebitom i jaka. Temperatura će biti oko 18. U Gorskom kotaru i Lici oblačnije, uglavnom pretežno oblačno, povremeno je moguće malo kiše, no kasnije poslijepodne i ovdje će biti sunčanih radoblja. Vjetar slab, a temperatura do 13.



U Dalmaciji poslijepodne sunčano, uz umjerenu naoblaku. Na jugu će biti kraćih pljuskova i grmljavine. Slično kao u utorak, veća vjerojatnost za njih ponovno je u unutrašnjosti te južnije od Splita. Bura će do podneva oslabjeti i okrenuti na maestral koji će, kao i obično, do večeri, puhati slabo do umjereno, a zatim će zapuhati burin. Maksimalna temperatura od 17 do 19 Celzijevih stupnjeva.



U drugoj polovini tjedna na kopnu više sunca i sve rjeđa kiša. Moguć je još poneki kraći lokalni pljusak, uglavnom u gorskim predjelima. S obzirom na to da će se razvedriti, jutra će biti nešto hladnija, osobito u četvrtak i petak, kad će biti oko 5 stupnjeva. Dani pak sve topliji, između 18 i 21.



Na Jadranu će idući dani biti pretežno sunčani, uz malu do umjerenu naoblaku. Lokalno može biti i ponekog pljuska, ponajprije četvrtak i petak u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U četvrtak će prolazno zapuhati slabo jugo, zatim od petka ponovno maestral. Bit će i sve ugodnije, jutarnja će temperatura biti oko 11, a popodnevna oko 20.



U svakom slučaju, već će u srijedu biti malo više sunca, a onda svakim danom do kraja tjedna još više. I temperatura će rasti – pa ćemo za vikend ponovno imati vrijednosti oko 20 stupnjeva. Povremeno može pasti i malo kiše, ali ona će u idućim danima biti lokalna i brzo prolazna.

